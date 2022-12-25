Зимние праздники могут доставить много неприятностей домашним питомцам

Чтобы отдых домашнего питомца во время рождественских и новогодних праздников прошел спокойно и радостно, рекомендуем следовать нескольким простым советам.

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"Здоровый питомец — счастливый питомец, поэтому хозяева должны обеспечить своим четвероногим друзьям качественный рацион, а также возможности для занятий и социализации. Во время праздников иногда забываются важные правила безопасности.

Например, еда, данная питомцу с праздничного стола, с человеческой точки зрения кажется

приятным жестом, но может вызвать у питомца негативные последствия", — говорит Анита

Лебан, менеджер по маркетингу Nestle Purina Petcare Baltics.

Такие привычные продукты как виноград, изюм, шоколад, лук и чеснок, содержат токсины, совершенно безвредные для человека, но опасные для животных.

Например, в темном шоколаде особенно высока концентрация теобромина — алкалоида, который не оказывает негативного воздействия на человека, но даже небольшая его доза может нанести серьезный вред собакам. Алкоголь вреден для питомцев в любом виде и объеме. Эти продукты не должны входить в рацион домашних животных. Немаловажное значение также имеет пищевая непереносимость и аллергия питомца, о чем нельзя забывать во время праздников.

Чтобы избежать отравления, Анита Лебан рекомендует держать неподходящие для питомца продукты в недоступном для него месте. Например, часто под елкой оставляют коробки с конфетами и другие сладости, которые могут съесть собака или кошка. Если ваш питомец съел полплитки и более шоколада, понаблюдайте за ним и при появлении симптомов отравления обратитесь к ветеринару.

Остатки еды могут оказаться неподходящими для питомца

С точки зрения здоровья вашего питомца лучшим решением в праздничные дни будет продолжать его привычный режим питания и не кормить его объедками с праздничного стола.

"Мы — группа Nestle — боремся с пищевыми отходами, поэтому мы приветствуем возможность найти способ использовать всю приготовленную еду, но, думая о наших четвероногих друзьях, лучше найти другое применение оставшейся еды", — предупреждает

Лебан.

Такой же принцип применим и к кормлению со стола. Среди гостей вечеринки всегда найдется тот, кто захочет побаловать питомца, предложив ему что-нибудь вкусненькое из своей тарелки. В таких случаях следует избегать блюд, содержащих чеснок, лук и других, неподходящих четвероногим друзьям продуктов. Лучшее решение в такой ситуации - заранее договориться с гостями, что животному ничего нельзя давать со стола.

Главный ветеринарный врач Юрген Митт отмечает, что добавки с пробиотическими бактериями доступны и для домашних животных. Они лечат расстройство желудка и укрепляют кишечник животного.

"В рождественские праздники в нашу ветеринарную клинику часто попадают домашние животные с несварением желудка. Чтобы предотвратить это, в праздничный сезон можно заранее запастись пробиотиками. Например, один простой в использовании пробиотик, который я могу порекомендовать для кошек и собак, — это Purina Pro Plan FortiFlora", - отмечает Митт.

Обустраивая дом, думайте о домашнем питомце

К не связанным с едой факторам, способным доставить проблемы как питомцу, так и его владельцу, относятся, например, различные декоративные элементы. Все украшения и подвесные декоры должны быть надежно закреплены, чтобы, если питомец захочет их исследовать, украшения не упали и не поранили животное. Ради благополучия питомца, задувайте все свечи и отключайте электрические украшения, оставляя его без присмотра.

"Елка — это большое приключение: кошки пытаются на нее залезть и погрызть, а вот собаки могут решить попить воды из подставки для елки — в результате таких действий елка может упасть и поранить животное. Берегите домашних питомцев и праздничные украшения, постарайтесь сразу же познакомить четвероногого друга с новым объектом, наблюдая за его поведением с небольшого расстояния. Также стоит оценить устойчивость елки — ее необходимо закрепить, чтобы питомец не мог ее опрокинуть во время игры или проходя мимо", — добавляет Анита Лебан.

Хотя фейерверки с каждым годом становятся все менее популярными, они по-прежнему представляют серьезную проблему для эмоционального благополучия домашних животных, особенно это актуально в больших городах.

Поэтому во время салютов хозяину рекомендуется оставаться дома хотя бы до тех пор, пока не стихнут самые громкие звуки и питомец не успокоится. В новогоднюю ночь категорически не рекомендуется брать собаку на большие общественные мероприятия.