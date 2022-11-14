Зимой на Южном мосту уменьшится разрешенная скорость движения
Foto: LETA

С 17 ноября до весны 2023 года на Южном мосту уменьшат разрешенную скорость движения – с 70 до 50 километров в час. Об этом агентству LETA сообщила представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

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Уменьшение разрешенной скорости движения на Южном мосту – ежегодное мероприятие. Это делается для того, чтобы в зимний сезон увеличить безопасность движения на мосту.

Разрешенная скорость движения уменьшается на участке движения от въезда на улице Маскавас до улицы Лубанас и с улицы Лубанас до въезда на улице Пиедруяс.

Самоуправление призывает водителей быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.

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