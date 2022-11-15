Зимой половину населения Латвии ожидает значительное снижение уровня жизни

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), падение уровня жизни латвийцев, получающих минимальную зарплату, этой осенью составило около 22%. Минимальная зарплата не повышалась с января 2021 года, а средний рост потребительских цен только за последний год (с сентября 2021 года по сентябрь 2021 года) составил 22%. Это означает, что человек с минимальной зарплатой в сентябре этого года мог купить всего около 78% того же количества товаров и услуг, что год назад, пишет Dienas Bizness.

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По данным ЦСУ, средняя зарплата в июне 2022 года (1012 евро) по сравнению с июнем 2021 года выросла на 7,3%. Принимая во внимание средний рост потребительских цен, который составляет около 22%, среднестатистический получатель такой зарплаты в сентябре этого года мог купить всего около 85,3% того же количества товаров и услуг, что год назад.

Осенью этого года для среднестатистического работника уровень жизни снизился как минимум на 15% по сравнению с тем, что было год назад.

Людям, которые получают минимальные и низкие зарплаты, этой зимой придется резко сократить все расходы, не связанные с выживанием, и отказаться от прежней структуры питания. Учитывая динамику цен на продовольствие, придется сократить потребление мяса, увеличить потребление овощей и сделать картофель основным источником калорий.

Это означает снижение и уровня, и качества жизни.

По данным ЦСУ, большинство работающих в Латвии зарабатывают меньше средней зарплаты в месяц, а 10% - даже меньше минимальной зарплаты. Это означает, что фундаментальные изменения в структуре покупок и потребления затронут большинство населения.

Домохозяйства, в которых работает более одного человека, то есть семьи, где по крайней мере два человека получают доход, вероятно, столкнутся с меньшими проблемами. У этих домохозяйств потребление тепла и электроэнергии будет примерно таким же, как и в домохозяйстве, состоящем из одного человека, но возрастут расходы на продукты питания.