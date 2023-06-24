"Зло борется со злом". Ринкевич считает, что никаких хороших сценариев в противостоянии Путина и Пригожина нет

"Зло борется со злом", — так охарактеризовал в интервью вечерней "Панораме" Латвийского ТВ ситуацию в Россию министр иностранных дел, новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич. Это не несет ничего позитивного, подчеркнул пока еще действующий глава МИД. Вскоре после интервью Ринкевича появились сообщения о том, что Евгений Пригожин развернул колонны ЧВК "Вагнер", приняв решение не входить в Москву.

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"Ситуация развивается динамично. В течение ближайших нескольких часов и дней могут быть достаточно интересные повороты, — признал Ринкевич. — На самом деле этот сценарий, когда "зло борется со злом", и никаких особо хороших сценариев там нет. Да, если группировка "Вагнера" уступит, это означает, что усилятся репрессии", — подчеркнул Ринкевич.

Если Москва утратит контроль и появится какой-то поток движения в сторону Латвии, то именно в этом случае может быть закрыта граница. "Не думаю, что нам грозит большой поток миграции. Если бойцы "Вагнера" попробуют убегать на Запад, сюда их никто не пустит. Единственная возможность для них на Западе — быть арестованными и отданными международному или украинскому суду. Среди них нет ни одного невиновного — все участвовали в военных преступлениях. Никакого убежища здесь им не будет… Это как с мобилизацией — сама по себе она не повод для предоставления убежища".

Ранее МИД сообщил, что Латвия не планирует выдавать гуманитарные визы тем, кто бежит из России в связи с мятежом Пригожина. В остальном ограничения на пересечение границы, введенные для граждан РФ еще 19 сентября 2022 года, меняться не будут.

Ни один из вариантов исхода нынешней ситуации в России не сулит ничего хорошего, и международная ситуация будет напряженной, признал Ринкевич.

По словам будущего президента, Латвия находится в постоянном контакте с союзниками и разрабатываются различные сценарии, также усилен пограничный контроль. "Нужно напомнить и о нашей домашней работе… Это очень хорошо, что наши пограничники и вооруженные силы работают в усиленном режиме и готовы друг друга поддерживать. Но пограничную инфраструктуру нужно безотлагательно приводить в порядок как на границе с Россией, так и на границе с Беларусью, и это последний звонок для всех тех, кто в каких-то процессах, что-то ищут, шлют инструкции. Ну если мы никак иначе не можем, то Сейм и Кабинет министров могут принять необходимые решения, чтобы сломить эту ситуацию, когда у нас что-то не идет", — сказал Ринкевич.

Министр иностранных дел, призвавший утром 24 июня латвийцев, находящихся в России и Беларуси, покинуть эти страны, также признал: точной статистики сколько граждан Латвии находятся на данный момент в распоряжении МИД нет. Далеко не все латвийцы регистрируются в консульствах. Ринкевич подчеркнул, что, если ситуация будет развиваться негативно, то дипломатам будет просто сложно помочь — именно с этим связан призыв выехать из России и Беларуси.