Злостным нарушителям правил дорожного движения могут назначить обязательное посещение психолога
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Ответственные органы власти могут выдвинуть предложение о расширении круга правонарушителей, которые в обязательном порядке должны посещать психолога. Об этом сообщили на онлайн-собрании экспертов Совета по безопасности дорожного движения 29 ноября.

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Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис отметил в ходе дискуссии, что водители, посещавшие психологов, не совершают новых правонарушений в массовом порядке.

Руководитель Департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщения Анния Новикова видит возможности для расширения круга лиц, которым необходимо посещать психолога. Это может стать одним из способов борьбы с наиболее злостными нарушителями, поэтому предложение будет дополнительно рассмотрено Министерством сообщения и Госполицией.

На собрании эксперты также обсудили ужесточение санкций за повторные нарушения. Новикова заявила, что Министерство сообщения совместно с Государственной полицией может обсудить предложение об увеличении штрафов за повторные нарушения, а затем направить это предложение на рассмотрение в Министерство юстиции.

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rus.DELFI.lv

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