Злоумышленники засыпали исток реки Дурбе; Госслужба охраны среды начала расследование

Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) получила в минувшие выходные многочисленные сигналы от местных жителей, сообщивших, что неустановленные злоумышленники засыпали исток реки Дурбе из озера Дурбес.

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В VVD заявили, что самоуправлению Южно-Курземского края поручено немедленно восстановить сток воды в реке. В понедельник, 13 июня, инспекторы VDD повторно осмотрели место нарушения и подтвердили, что сток реки восстановлен.

В настоящее время выясняются факты ЧП, возбуждено дело об административном правонарушении.

В VVD отметили, что любые изменения морфологии реки влияют на биологические ресурсы воды. Ведомство оценит потенциальное негативное воздействие таких несогласованных действий на окружающую среду и биологические ресурсы.

Река Дурбе включена в перечень водоемов, указанных в приложении к "Правилам рыболовства, отлова раков и подводной охоты", лов рыбы в которых запрещен в период нереста лососевых рыб. Таким образом, Дурбе является одной из лососевых рек.

VVD поблагодарила заявителей за предоставленную информацию и призвала всех, кто владеет сведениями об этом ЧП, сообщить инспекторам Госслужбы охраны окружающей среды.

По словам председателя правления Дуналкской, Вецпилсской, Дурбской, Тадайкской волостей и Дурбского городского объединения Вилниса Карклиньша, муниципальные работники в воскресенье утро очистили засыпанный исток. Говоря о причинах засыпки, Карклиньш признал, что исток засыпали, чтобы поднять уровень воды в озере Дурбе, который был очень низким.

Исток реки Дурбе находится в труднодоступном месте, ближайшие дома расположились от него в нескольких километрах, но озеро пользуется популярностью у рыболовов, добавил Карклиньш.

Согласно общедоступной информации, озеро Дурбес находится на высоте 23 м над уровнем моря. Площадь водной поверхности — 670 га. Наибольшая глубина — 2,3 м, средняя — 1,5 м.

Река Дурбе вытекает из озера Дурбес, а затем протекает через волости Дуналкас, Циравас и Сакас (Южное Курземе). На берегу реки Дурбе расположены Дуналка и Цирава. Слияние реки Дурбе и Тебра образуют реку Сака. Крупнейшие притоки реки : Айстере, Равене, Илмутс, Акмене, Цеплюпе, Рудите, Гарде, Атупе, Карпа, Дубеня.