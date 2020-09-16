Значительная доля "завозных" случаев Covid-19 в августе была связана с Великобританией

Зарегистрированные в августе пациенты, заразившиеся за границей, чаще всего были связаны с Великобританией, сообщает LETA со ссылкой на данные Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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В августе наблюдался рост числа больных, заразившихся за границей, сообщает ЦПКЗ. Их доля от всех случаев составляет 34%.

18% от "завезенных" случаев приходятся на Великобританию, 14% на Украину и еще 10% на Россию. По 5% заболевших прибыли из Эстонии, Ирландии и Франции.

ЦПКЗ призывает оценить необходимость путешествия и соблюдать самоизоляцию по прибытии из стран, с высоким уровнем заболеваемости Covid-19.

На данный момент самоизоляция положена по прибытии из всех стран Европы, кроме Литвы, Финляндии, Лихтенштейна, Кипра и Ватикана. За пределами Европы самоизоляция не нужна по прибытии из Грузии, Японии, Руанды, Уругвая, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда.