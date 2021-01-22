Значительно снизились темпы вакцинации от Covid-19 второй прививкой

По сравнению с показателями вакцинации на первом этапе, когда 2960 человек получили прививки в первые четыре дня, вторую вакцину за тот же период получили 2139 человек, что на 821 человек меньше, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В четверг всего 13 человек в двух лечебных учреждениях получили вторую дозу вакцины против Covid-19. Для сравнения, на четвертый день первого этапа вакцинации прививку получили 698 человек в десяти медицинских учреждениях.

По данным НСЗ, прививки от Covid-19 получил всего 16 541 врач и медицинский работник, в том числе 2 139 получили обе вакцины.

По последним данным, 572 человека в Латвии получили вторую вакцину против Covid-19 в понедельник, 804 человека — во вторник, 750 человек — в среду и 13 человек — в четверг.

По состоянию на четверг в процессе вакцинации было использовано 17 528 доз вакцины BioNTech и Pfizer и 1152 дозы вакцины Moderna.