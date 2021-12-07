Значительно снизился интерес жителей к первичной вакцинации от Covid-19

Интерес к получению первой дозы вакцины от Covid-19 существенно снизился - в понедельник первую прививку получили примерно 700 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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После заметного увеличения числа первых прививок во второй половине октября, когда в ряде профессий была введена обязательная вакцинация, количество людей, которые идут за первой прививкой, в конце ноября - начале октября резко сократилось.

Например, в период с 19 по 22 октября первую дозу получали не менее 8000 человек в день, а за неделю - 47 294 человека. В последнюю неделю октября первую дозу получили почти 38 000 человек, а с начала ноября количество получающих первую дозу начало уменьшаться и составило на прошлой неделе менее 8000.

Сокращается и число тех, кто выбирает однократную вакцину Johnson&Johnson - если на неделе с 11 по 17 октября это было более 27 000 человек, то на прошлой неделе всего 4 000 человек. Этим людям иммунологи настоятельно рекомендуют ревакцинироваться.

Вчера в Латвии первую прививку получили 704 человека, вторую - 2484, а 301 человек привился препаратом Johnson&Johnson. Бустерную вакцину получили около 4000 человек, а всего в понедельник привились 7 466 человек.

В Латвии на данный момент прививку от Covid-19 получили 1,284 млн человек, из которых 1,21 млн прошли полный курс вакцинации, а 102 183 человека получили бустерную вакцину.