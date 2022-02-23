Значительно сократилось число учебных заведений на удаленке
Foto: DELFI

За две недели в Латвии значительно сократилось число учебных заведений, в которых в связи с высокой заболеваемостью Covid-19 обучение полностью ведется в удаленном режиме.

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На прошлой неделе из-за Covid-19 учебный процесс проходил полностью в удаленном режиме в 14 учебных заведениях, сообщила старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга. Для сравнения, две недели назад в Латвии было 35 таких учебных заведений.

С 14 по 20 февраля удаленное обучение проходило в 11 общеобразовательных учреждениях - девяти основных и двух средних школах. Кроме того, на полном дистанционном обучении находились ученики одного специального учебного заведения, одного профессионального основного и среднего учебного заведения и одного учебного заведения профессионально-художественного направления.

На карантин из-за Covid-19 также отправилось более 117 групп дошкольной ступени образования. На прошлой неделе на полном карантине из-за заболеваемости коронавирусом находилось 3,23% всех групп детских садов Латвии и еще в 9% дошкольных групп был установлен частичный карантин.

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