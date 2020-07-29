Звезда в небе над Лиелварде: 30 парашютистов готовятся установить рекорд Латвии

До 31 июля Латвийская федерация парашютного спорта планирует установить новый национальный рекорд и создать фигуру звезды из 30 человек в небе над Лиелварде, сообщили организаторы мероприятия.

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В честь 30-летия со дня восстановления независимости Латвийской Республики, которое отмечалось в стране 4 мая этого года, 30 парашютистов, держась за руки, планируют создать фигуру звезды в небе над Лиелварде. Рекорд может состояться уже сегодня, 29 июля.

Трюк, который выполняется при свободном падении со скоростью почти 200 км/час, является сложной и опасной задачей, поэтому последние несколько дней спортсмены активно тренировались.

"Мы выбрали форму звезды, которая считается одной из самых простых, но каждый спортсмен должен занять свое место в небе, у каждого своя скорость падения и очень ограничено время. В нашем случае это могут быть 40-50 секунд, за которые нужно сформировать нужную фигуру, удалиться на безопасное расстояние и открыть парашют", — рассказал член правления Федерации парашютного спорта Эдгарс Вейгурс.

Похожая фигура в небе над Латвией была создана в 2007 году, но тогда было меньше парашютистов.