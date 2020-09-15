Витают в облаках. Ученые нашли признаки существования микроорганизмов в атмосфере Венеры

В трудном процессе поиска учеными внеземной жизни, возможно, впервые произошел серьезный прорыв. В атмосфере Венеры им удалось обнаружить редкое химическое соединение, которое может указывать на существование там живых микроорганизмов.

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Об этом в понедельник объявила международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз на специально созванной для этого пресс-конференции. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Astronomy.

Обнаруженное вещество - фосфин (гидрид фосфора, PH₃) - это бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях. На Земле его в основном получают искусственным путем - в результате химической реакции на производстве.

Также фосфин выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности, однако лишь в очень небольших количествах, а на Венере обнаружены значительные запасы этого газа.

Это и позволило ученым выдвинуть сенсационную гипотезу. Дело в том, что естественным путем в таких количествах фосфин может быть получен в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде.

По словам астрономов, они проверили другие возможные объяснения - все, какие только смогли придумать, - и в настоящий момент именно версия биологического происхождения газа кажется им наиболее вероятной.

"Мы проводили эксперимент из чистого любопытства - просто чтобы испытать возможности такого мощного телескопа, как JCMT, - вспоминает профессор Гривз. - Я думала, нам удастся исключить возможность самых экстремальных вариантов - вроде того, что облака [на Венере] просто кишат живыми организмами".

"Но когда мы получили первые указания на наличие в [атмосфере] Венеры фосфина, это был шок", - говорит она.

"Убедительные доказательства"

Венера находится почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем наша планета, и ее поверхность слишком раскалена, чтобы на ней могли существовать какие-либо формы жизни. Средняя температура там составляет около 460 градусов Цельсия - в таких условиях плавится даже свинец.

Впрочем, так было не всегда: ученые уверены, что когда-то давно климат на планете был значительно мягче и ее поверхность с большой вероятностью была покрыта океанами, в которых вполне могла зародиться жизнь.

Однако сильный парниковый эффект (атмосфера Венеры почти полностью состоит из углекислого газа) привел к тому, что в итоге планета нагрелась куда сильнее, чем расположенный ближе к Солнцу Меркурий, и океаны там испарились.

Тем не менее ученые уже несколько десятилетий подозревали, что на Венере все же успели зародиться микроорганизмы, которые могут до сих пор продолжать существование в атмосфере.

Чтобы проверить эту догадку, астрономы подробно изучили планету при помощи расположенного на Гавайях огромного инфракрасного телескопа JCMT (диаметр главного зеркала - 15 м), а затем уточнили полученные данные при помощи комплекса ALMA, состоящего из 45 телескопов в чилийской пустыне Атакама.

Поиски вели на высоте 50-60 км от поверхности, где расположен постоянный облачный покров планеты. Хотя состоят эти облака в основном из ядовитого сернистого газа и капель серной кислоты, температурные условия там вполне пригодны для поддержания жизни.

Именно там и был найден редкий газ - или, если совсем точно, некое вещество, поглощающее невидимые волны в соответствующем диапазоне. Проведя необходимые расчеты, астрономы пришли к выводу, что это может быть только фосфин.

Несколько лет ученые проводили расчеты, пытаясь понять, какие химические или физические реакции могут производить фосфин в таком количестве (примерно 20 молекул из каждого миллиарда). Последовательно исключив возможные объяснения одно за другим, они пришли к наиболее вероятному заключению: газ имеет бактериальное происхождение.

"Мы считаем, что нашли этому очень убедительные доказательства", - заявила на пресс-конференции одна из соавторов работы, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Сара Сигер.

При этом авторы статьи подчеркивают: пока это лишь свидетельство того, что жизнь на Венере может существовать - а не доказательство того, что она там действительно существует. Не исключено, что обнаруженный фосфин имеет какое-то другое, не известное нам пока происхождение.

Окончательно подтвердить или опровергнуть эту догадку можно будет, только отправив к Венере специальную космическую миссию. Ближайшая из намеченных экспедиций - проект Роскосмоса "Венера-Д", в котором также принимают участие США, Япония и Евросоюз.

По плану, в составе миссии будут орбитальный спутник, посадочный аппарат, и "малая долгоживущая станция", а стартовать экспедиция должна с космодрома Восточный в одно из возможных окон: в 2026, 2028, 2029 или 2031 году.

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си о том, займется ли "Венера-Д" проверкой оглашенной в понедельник захватывающей гипотезы, ученые сказали, что еще не связывались по этому поводу с Роскосмосом.

Однако в прошлом году один из руководителей этого проекта, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова, упоминала, что в число задач экспедиции входят и поиски жизни

"Предполагается поставить на американский аэростат флуоресцентный микроскоп для поиска следов белковых соединений в пробах воздуха", - цитировало тогда Засову РИА Новости.

Последнее заявление астрономов сильно повышает шансы на то, что поиски эти вполне могут увенчаться успехом.