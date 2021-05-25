4 дня счастья. Нужна помощь, чтобы провести лагерь "Лето бабочек" для особых детей

Этим детям недоступно многое из того, что для нас кажется обыденным. Их круг общения — в основном медицинский персонал. Команда благотворительной организации PalIdzEsim.lv уже несколько лет организует реабилитационный лагерь в Скулте для детей, страдающих разными тяжелыми заболеваниями — хрупких, как крыло бабочки. Чтобы лагерь состоялся, необходима финансовая поддержка.

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Дети ждут этого лагеря больше, чем новогоднего праздника. Болезнь не позволила многим из них посещать детский сад и школу — их жизнь проходит, в основном, в четырех стенах. Некоторые передвигаются на колясках. Они лишены того, что есть у обычных детей: общения с ровесниками, новых впечатлений, летних поездок на отдых, спортивных игр…

Окно в другой мир

Поездка в этот лагерь для них — как окно в другой мир. Как и для их родителей. Ведь в повседневной реальности они ни на секунду не могут расслабиться и оставить ребенка без присмотра. Порой это приводит к нервным срывам и депрессиям. В лагере заботу о детях берут на себя волонтеры и педагоги, а для родителей подготовлена специальная программа — лекции о том, как не допустить выгорания, занятия с психологами, консультации медиков и сотрудников социальных служб, арт-терапия… Для многих это единственные дни, когда они могут просто отдохнуть и отвлечься от своих грустных мыслей.

Реабилитационный комплекс охватывает проблему всесторонне. Родители признаются, что им катастрофически не хватает знаний и опыта в воспитании своих особенных детей. Еще одна важная проблема, которая со стороны не так заметна — здоровые братья и сестры "особых" детей. Все родительское внимание и все финансы уходят на больного ребенка. А здоровый чувствует себя обиженным и обделенным. На него часто не хватает ни времени, ни денег.

К сожалению, государственные оплаченные программы по реабилитации "особенных" детей очень ограничены. Порой чиновники уговаривают мам отдавать "тяжелых" детей в специнтернаты. Этот лагерь — для тех, кто не сдается. И тех, кто забирает в свои семьи таких детей из детдомов.

Реальные истории

Александр и Янис. Одна их постоянных участниц лагеря — Агнесе, мама двоих особых детей, которых она усыновила из детдома. Малышей она не выбирала — взяла тех малышей, которых предложили. Сейчас Янису 10 лет, Александру — 6 , когда три года назад его забирали из детдома, малыш не разговаривал, у него было много медицинских проблем. В семье ребенок оттаял — заговорил, раскрылся, успокоился. Агнесе уверена, что внимание и усилия родителей, а главное — любовь, — творят чудеса. Она рада, что в лагере ее мальчики видят другие семьи с такими же детьми, наблюдают за моделями отношений, учатся общаться.

Cелина. Два года назад проект "Зеленая лампа" и благотворительный фонд BeOpen помогали собрать средства на специальные ортезы для ног Селины Скудры из Бауски. Cелина светлая и красивая девочка, которой довелось пережить тяжелые испытания — несколько операций, несчастный случай с ожогом, постоянные реабилитации. Этой осенью Селина перестала пользоваться инвалидной коляской. Теперь ходит cама, опираясь на ходунки-ролатор. Поездка в лагерь для нее — долгожданная радость в череде боли и бед.

Рута. Ей 12 лет. Диагноз — ДЦП. Два года назад она научилась самостоятельно вставать с инвалидной коляски и делать несколько шагов , опираясь на роллатор с колесиками. В прошлом году программа "Зеленая лампа" помогла собрать деньги, чтобы заказать для Руты сложные ортезы для ног. У Руты есть детская мечта — когда-нибудь побывать в Диснейленде. У нее есть даже баночка-копилка с надписью "Диснейленд". А сейчас она готовится к летнему лагерю в Скулте — ждет встречи с друзьями.

Лагерь, в котором делают счастливыми

В этом году лагерь запланирован на август. Помещения предоставляет гостевой комплекс Skultes muiža. Организаторы договариваются с фирмами и компаниями, которые по дружественным ценам или бесплатно предоставляют услуги и продукты — от творческих занятий до сладостей для детей. Все помогаюь, чем могут. К проекту ежегодно подключаются волонтеры и специалисты конкретных направлений, которые ведут курсы, занятия, cеминары, а также просто добровольные помощники, присматривающие за детьми и просто помогающие мамам физически — докатить инвалидную коляску, перенести ребенка на руках от дверей до коляски, поднять по лестнице…

Для детей и их родителей это должно быть бесплатно, потому что в таких семьях все средства уходят на лечение и оплату медицинских услуг. Порой для мамы оплатить визит к специалисту, нанять няню хоть на пару часов, взять такси до поликлиники — непозволительная роскошь. Не говоря уже о тратах на отдых и развлечения.

Эти несколько летних дней реально меняют мир этих детей, которые видят в своей жизни слишком мало хорошего. И укрепляют родителей — дают им почувствовать, что они не одиноки. "Один папа больного ребенка после прошлого лагеря буквально со слезами на глазах благодарил, он сказал: "Я видел свою жену счастливой. Такого не было много лет. Эти дни дали ей силы", — рассказала руководитель организации Palidzesim.lv Илзе Скуя.

Для организации лагеря на 25 семей необходимо 12 900 евро.

Благотворительный телефон 90006384 (1,42 евро) работает на то, чтобы "особенные дети " c тяжелыми диагнозами смогли поехать на 4 дня в летний специализированный лагерь в Скулте.

Банковские реквизиты для перечислений помощи:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Номер счета: LV59 CBBR 1123 2155 00010

Цель платежа: Зеленая лампа. Atbalsts vasaras nometnei

Никакие проценты с денег, поступивших на счет, не берутся.