"Хрустальному" мальчику Кристерсу нужна операция, чтобы сохранить ножки

Маленького Кристерса нельзя крепко обнять или пожать ему руку, но это связано не с карантином, а с редким для Латвии заболеванием несовершенный остеогенез, которое делает кости очень хрупкими. Обычно такие люди в Латвии живут в инвалидной коляске. Родители Кристерса нашли клинику в Москве, где буквально ставят на ноги таких детей. Мальчик уже ходит сам, но очень важно завершить начатое — провести повторную операцию на правой голени. Эта услуга стоит 15 000 евро. Требуется помощь неравнодушных людей.

20 марта Кристерсу исполнилось 4 годика. По характеру мальчик — оптимист и жизнелюб. Любит пластилин, книжки и кукольный театр, но любимая игрушка — машинка "Скорая помощь". Он знает, что мама работает медсестрой, и когда вырастет, может, станет врачом, чтобы никто не болел. А еще он мечтает пойти в детский сад - играть с детьми. Доброжелательный и очень терпеливый мальчик привык по несколько недель проводить в гипсе и терпеть боль. У него уже было более 20 переломов и семь операций.

До двух лет Кристерс не вылезал из гипсов. Буквально снимали старый гипс и ставили новый. Чаще всего ломались бедра: чтобы кости не смещались, тело упаковывали в циркулярный гипс до ребер. Потом Кристерсу поставили металлические конструкции. Ребенок быстро вырос — конструкции стали малы, вылезали через кости, причиняя боль каждому движению.

По информации на родительских форумах в интернете мама Рената нашла московскую клинику GMS (Global Medical System), которая сотрудничает c ведущими специалистами России, Европы и США. Там "хрустальным" детям дают шанс на нормальную жизнь. После медикаментозной терапии и реабилитации в Москве, Кристерс встал на ноги. Два года назад ему заменили металлические спицы в голенях и бедрах на современные телескопические стержни, удлиняющиеся по мере роста ребенка.

Деньги на оплату нескольких операций собрали с помощью благотворительного фонда "Хрупкие люди", Māmiņu kluba labdarības fonds, благотворительного фонда BeOpen и программы "Зеленая лампа", за что семья благодарит всех, кто откликнулся.

Foto: No privātā arhīva

Глядя на то, как сын бегает и ездит на велосипеде, Рената вспоминает, как после выхода из роддома врачи рекомендовали максимально ограничить движение. В московской клинике родителей за это… отругали: чем более развиты мышцы и координация, тем меньше у ребенка шансов упасть и получить перелом. В генетической лаборатории Кристерсу подобрали другой препарат, укрепляющий костную ткань - уже в январе плотности костей стала 82% от возрастной нормы. Также специалисты подобрали упражнения и обучили маму, как заниматься дома. Во время карантина Рената с сыном занимаются этим по усиленной программе.

Родители Кристерса Рената и Айгар — оба из Латгалии. Она из Дагды, он из Резекне. Когда родился сын, они взяли льготный семейный кредит и купили маленькую квартиру в Плявниеках — чтобы быть в Риге рядом с врачами и больницами. Cейчас выплачивают. Рената работает хирургической медсестрой. С января — на двух работах. С 1 апреля Первая рижская больница закрылась, Ренате пришлось брать отпуск за свой счет. В больнице им. П.Страдиня большинство плановых операций отменено - работы гораздо меньше, но есть.

Айгар работает в фирме по изготовлению наружной рекламы — в его отрасли тоже кризис. В плане доходов, конечно, для семьи это очень ощутимо. "Зато мы все время вместе! Мы с мужем нередко испытываем чувство вины перед сыном за то, что у нас нет возможности больше и чаще проводить время вместе — либо муж на работе, либо я". Семья не унывает. Очень надеется, что сразу после отмены карантина они смогут поехать на операцию. Но для этого требуется поддержка от людей.

Как помочь?

Позвонив по телефону 90006384 (1,42 евро за звонок), вы поможете оплатить операцию, которая поможет сохранить ножки.

Помочь Кристеру можно также, сделав пожертвование:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr. 50008218201

Nr. счета LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель платежа: Зеленая лампа. Помощь Кристерсу Платачсу

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.