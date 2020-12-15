Вдохновительница пиратов. Продюсер Эльвира Эрлецка просит о шансе на спасение жизни

Продюсер Эльвира Эрлецка долгие годы занимается продвижением ярких творческих проектов в шоу-бизнесе. Человеку, который привык помогать другим, сегодня приходится самой просить о помощи — полтора года назад ей поставили диагноз "канцеросаркома". Латвийские врачи лечить больше не берутся, израильские — предлагают экспериментальное лечение. Это шанс помочь Эльвире, а если повезет — потом многим другим людям.

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Первую операцию в Латвии Эльвире Эрлецкой провел известный хирург-онколог Андроник Митильджан — прогнозы были хорошие, но через месяц случился рецидив. Началось хождение по мукам: только в декабре прошлого года она перенесла 17 сеансов облучения. В январе 2020 года анализы были хорошие, но едва Эльвира успела обрадоваться, как в марте снова случился рецидив. Лечение продолжилось, но безуспешно. Дальше продолжать "химию" и облучение сочли неэффективным и опасным.

В ноябре этого года Эльвира вышла из Онкологического отделения с заключением консилиума, смысл которого звучал так: испробовано все, больше ничем помочь не можем — ее направляли на паллиативное лечение. "Мне сказали: живите, пока живется — ваша болезнь неизлечима", — рассказала Эльвира.

Что чувствует человек, услышавший такой приговор, словами описать невозможно. Но Эльвира не сдалась. Сидеть и плакать — не в ее характере. Тем более, что у нее есть близкие люди, которым она очень нужна: мама, которой весной исполнится 80 лет и которая не знает о болезни, любимая дочка и двое внуков. Внучке Анне-Марии в апреле будет 4, а младшему Богдану — нет еще и года. Для отчаяния просто нет места в жизни.

Эльвира начала изучать предложения зарубежных клиник. С помощью друзей, живущих в Израиле, связалась со специалистами, отослала свои документы в разные медцентры. В большом тель-авивском центре "Sheba", который обслуживает около миллиона пациентов ежегодно, ей предложили участие в исследовательской экспериментальной программе, направленной на углубленное изучение и лечение аналогичных проблем. Это шанс для Эдьвиры. Вопрос только в цене. Стоимость данной программы — 21 620 долларов CША. Таких денег у Эльвиры нет.

От "A-Europa" до пиратов и смертельного трюка

Эльвира — общительный и жизнерадостный человек. По образованию она экономист — 8 лет преподавала в Балтийской международной академии "управление туризмом и гостиничным бизнесом". Был у нее и свой бизнес — хлебобулочное производство. В то время они пекли торты для знаменитых участников фестиваля "Балтийская жемчужина", а также передавали часть продукцию в храм для малоимущих.

Потом судьба свела Эльвиру с музыкантами из группы A-EUROPA — в 2003 году и они начали сотрудничать: снимали клипы, проводили концерты, презентации. Потом были и другие проекты: дуэт Элизабет и Роберто, а также красивый международный проект "Pirates of the Sea", с которым подопечные Эльвиры дважды участвовали в "Евровидении".

В 2017 году на итальянском телевидении Эльвира участвовала в ярком проекте "The Coach" — отбирала латвийских участников, придумывала им номера, тренировала танцевальные пары. Недавно Эльвира запустила кинопроектом — за два месяца сняли 8 серий под рабочим названием "Смертельный трюк".

"Мне нравится участвовать в чем-то новом, открывать себе и другим горизонты. Ощущать свою нужность, полезность. Еесли чего-то и желать себе на Новый год, кроме здоровья, то новых проектов", — улыбается Эльвира. Она глубоко православный человек. Ездит в Пюхтицкий монастырь, читает много православной духовной литературы, а когда ее попросили вспомнить любимую цитату или афоризм, которые помогают в трудные моменты, тут же прислала "Богородице Дево, радуйся".

Она верит и не допускает сомнений в том, что победит тяжелую болезнь. А мы можем ей помочь.

Как помочь Эльвире?

Стоимость участия в специальной программе по исследованию тяжелого онкологического заболевания в израильском медицинском центре "Sheba" — 21 620 долларов США. Эта программа даст шанс справиться с болезнью.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" — 90006384 до 22 декабря будет работать в помощь Эльвире. Стоимость звонка — 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Эльвире Эрлецкой. С перечисленных на счет денег не берутся проценты. Вся сумма пойдет напрямую в клинику.

Labdarības fonds BeOpen

Reģistrācijas nr. 50008218201

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22

Ziedojuma mērķis — Zaļā lampa. Palīdzība Elvirai Erleckai