Юрмальчанке Елене нужна помощь, чтобы спасти руку и жизнь

Молодой женщине, счастливой жене и маме 16-летней дочки в январе поставили диагноз — саркома Юинга. Латвийские врачи предлагают кардинальное решение — ампутацию руки. В израильской клинике "Ихилов" берутся за лечение и будут пробовать спасти руку и вылечить саму Елену. Обследование у специалистов и лечение (минимум 4 курса химиотерапии) стоят 42 653 евро. Дорог каждый день.

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Ничто не предвещало беды. Елена всегда была очень спортивной — каталась на велосипеде, занималась йогой, ходила вместе с подругой по 20 километров вдоль моря. Летом 2020 года, возвращаясь домой, она почувствовала сильную боль в руке. Время шло, но боль не проходила. Елена обратилась к хирургам: МРТ руки и УЗИ показали изменения в суставе. Лене сделали блокаду руки. Но вскоре боль возобновилась и стала такой сильной, что невозможно было спать по ночам без сильных обезболивающих.

Прошла осень. Из-за ограничений пандемии даже платные консультации врачей Елене приходилось получать по телефону. Перед Новым годом перестали помогать и обезболивающие. В марте доктор отправил ее на физиотерапию, где ей делали массаж мышц руки, электрофорез , ударно-волновую терапию и ставили лечебные пиявки. Это лишь ухудшило ситуацию. Боль стала отдавать в грудную клетку, а кисть руки начала отказывать. Только после этого Елене сделали полную диагностику по системе "зеленый коридор" — обследования для онкологических больных вне очереди.

Результаты биопсии пришли после Лиго — они стали шоком для молодой женщины: злокачественная опухоль мягких тканей. Лена долго боялась рассказать близким о своем диагнозе. Но в июле начался первый курс химиотерапии, и у нее стали выпадать волосы.

Foto: no privātā arhīva

"Я поняла, что надо как-то держаться. Родные очень переживали. Старалась быть сильнее их, — рассказывает Лена. — Конечно, мучили вопросы, почему я? Что я сделала такого, за что расплачиваюсь? Любая болезнь — повод пересмотреть свои ошибки и особенно обиды, что-то исправить внутри себя. Это повод для глубоких размышлений".

Ее очень поддерживали мама, дочка и муж. С Женей они познакомились семь лет назад, когда он был в командировке в Даугавпилсе — родном городе Лены. Он ей сразу очень понравился. Год встречались. Лена тогда еще была замужем, но в семье уже до того начались проблемы — дело шло к разводу. Потом Женя предложил ей переехать вместе с дочкой к нему в Юрмалу. С тех пор и живут вместе, а пожениться официально решили год назад в марте. "Женя — добрый, мягкий, хороший. И очень меня любит, — улыбается Лена.

Даже после шести курсов химиотерапии врачи сомневались в точности диагноза. Для лечения очень важно определить вид опухоли. А она все время росла. Рука висела, как плеть, не двигалась и сильно болела. В декабре прошлого года Лене сделали открытую биопсию, образцы отправили в Литву, в больницу Вильнюсского университета Santaros klinikos. В феврале получили ответ — это саркома Юинга.

"Латвийские врачи сказали: рука или жизнь, — рассказывает Лена. — И предложили ампутацию. Никто ничего не объяснял, как потом жить. А я думала о том, что мне 40 лет, моя дочка еще учится в школе. И что мне делать без правой руки?".

Елена стала искать информацию в интернете, посылала запросы в разные клиники за границей — в Германию, Россию, Израиль. Лечение везде стоит дорого. "Немецкие врачи, посмотрев мои анализы, сказали, что ампутация — это вандализм. Они готовы были меня принять, — говорит она. — А в израильской клинике "Ихилов" сразу сообщили, что берутся за лечение. Я решила выбирать не просто клинику, а хорошего специалиста. Это моя единственная надежда: в Израиле очень опытные врачи, специализирующиеся именно на таком виде опухоли, которая диагностирована у меня".

Она прошла онлайн-консультацию, за которую уже заплатила 950 долларов, и получила подтверждение, что ее ждут в клинике. Как только Лена сможет собрать нужную сумму, она сразу же отправится в Израиль. Сейчас она вынуждена обратиться к людям за помощью. А пока идет сбор спасительных денег, с апреля каждый день ездит на лучевую терапию, стараясь не впадать в уныние.

Лена всегда была очень жизнерадостным человеком. Она любит уют и красоту. Ей нравится рисовать, заниматься флористикой. Дома у нее живут той-терьер Буся и кот-мейнкун Голди. Дочка Алиса заканчивает 9-й класс. Сейчас Лена не может ничем заниматься. Рука не двигается и болит, и Лена практически не выходит на улицу. Несмотря ни на что она улыбается и верит, что сможет победить болезнь. Но дорог каждый день и час.

Как помочь Елене?

Счет помощи Елене открыт в благотворительном фонде Ziedot.lv - здесь.

На сегодня собрано более половины суммы. Как только получится найти жизненно необходимые деньги, Елена отправится в Израиль, где есть шансы на спасение руки. Чем скорее — тем лучше.

Телефон помощи благотворительной программы "Зеленая лампа" 90006384 будет работать до 24 мая. Стоимость звонка — 1,42 евро.