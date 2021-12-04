Что будет после третьей прививки? А если я сменю фамилию? Восемь вопросов и ответов о ковидных сертификатах

Сертификат Covid-19 постепенно становится едва ли не самым важным документом для использования в повседневной жизни. Однако вокруг того, как работает система, остается немало вопросов. Национальная служба здоровья обобщила наиболее популярные и актуальные из них.

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Какой сертификат использовать после получения третьей дозы прививки?





После бустерной вакцинации имеющийся сертификат Covid-19 остается действительным и его можно использовать и в дальнейшем. В то же время, подключившись к www.covid19sertifikats.lv, будет доступен и сертификат о вакцинации бустерной дозой. Он будет годен для использования через 15 дней.

Планируя отправиться за пределы Латвийской Республики, желательно выяснить в ответственном государственном учреждении страны назначения, рекомендуется ли брать с собой оба сертификата, а также получить информацию о правилах въезда и требованиях относительно пребывания в стране и предъявления сертификата.

Что происходит с сертификатом о вакцинации, если человек заболел Covid-19?



У людей с лабораторно подтвержденным диагнозом Covid-19 на 11 дней приостанавливается действие цифрового сертификата о вакцинации от Covid-19 (с момента сдачи первого анализа, подтверждающего инфекцию Covid-19 — наличие РНК вируса SARS-CoV-2 в рамках одного эпизода ​​заболевания). Через 11 дней действие сертификата о вакцинации будет возобновлено.

Я слышал, что в Латвии можно использовать полученный в Великобритании сертификат о вакцинации — правда ли это?

Да, в Латвийскую Республику можно въехать, используя полученный в Великобритании сертификат о вакцинации, потому что Великобритания недавно присоединилась к системе сертификатов Европейского союза (ЕС) или единому цифровому шлюзу. Он обеспечивает обмен информацией о QR-кодах сертификатов в рамках стран ЕС, соответственно QR-коды Великобритании можно проверить. Стоит иметь в виду, что в Великобритании доступны два вида сертификатов — для использования внутри страны и для путешествий (travel certificate). При этом, перед поездкой в Латвию, рекомендуется проверить срок действия сертификата и то, можно ли сертификат отсканировать, используя мобильное приложение Covid19Verify.

К единому цифровому шлюзу ЕС присоединились уже 24 государства. Список постоянно обновляется на сайте Европейской комиссии https://ec.europa.eu/ в разделе "EU Digital COVID Certificate".

Как пользоваться сертификатом после смены фамилии?

Информация о смене фамилии поступает от Управления делами гражданства и миграции в течение двух недель. Через две недели лицу необходимо подключиться к сайту www.covid19sertifikats.lv, удалить действующий сертификат и подключиться повторно, чтобы создать сертификат с новой фамилией. До этого можно использовать сертификат со старой фамилией, дополнительно предъявляя паспорт или удостоверение личности и документ, подтверждающий смену фамилии.

Как проверить, действителен ли мой сертификат?

Действительность своего сертификата можно проверить, зайдя на сайт www.covid19sertifikats.lv и нажав кнопку "Верифицировать сертификаты", или с помощью мобильного приложения Covid19Verify, которое доступно в App Store и Google Play Store. Для проведения проверки необходимо загрузить QR-код сертификата или направить на него камеру своего смарт-устройства. Напомним, что при сканировании сертификата необходимо правильно выбрать цель использования: например, сертификат, действительный для въезда в Латвию, или получение услуг и посещение мероприятий в "зеленом режиме" и др.

Как получить сертификат, если я не пользуюсь интернет-банком и у меня нет другого инструмента для подключения?

Сертификат можно получить в информационных центрах крупных городов и в государственных единых центрах обслуживания клиентов, предварительно записавшись на визит. Адреса и телефоны можно узнать, позвонив по номеру 8989 и на сайте www.vmnvd.gov.lv в разделе "Цифровой сертификат COVID-19". Для получения сертификата можно обратиться и в медицинское учреждение, где была проведена вакцинация.

Почему мой первичный сертификат вакцинации недействителен?

"Первичный сертификат о вакцинации" лишь информирует человека о том, когда получена первая дозы вакцины от COVID-19. После получения второй дозы необходимо зайти на сайт www.covid19sertifikats.lv и создать новый сертификат под названием "Сертификат вакцинации", подтверждающий факт завершения курса вакцинации от COVID-19.

Как получить сертификат, если я вакцинировался за пределами Латвии?

В Латвии можно использовать сертификат, созданный в стране-участнице Европейского союза или в стране, которая присоединилась к единому цифровому шлюзу ЕС. Если вакцинация была проведена за пределами этих стран, то для создания сертификата факт вакцинации нужно зарегистрировать в системе E-veselība Латвийской Республики, обратившись с заявлением и подтверждающим вакцинацию документом в НСЗ.

НСЗ проводит регистрацию факта вакцинации, если лицо имеет право на оплаченные государством услуги здравоохранения в Латвийской Республике, в том числе и на вакцинацию от Covid-19. Подробную информацию об условиях и подаче заявления можно узнать по телефону 80001234 или на сайте НСЗ www.vmnvd.gov.lv в разделе "Создание сертификата, если вакцинация была проведена за пределами европейских стран"