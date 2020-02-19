Что надо знать, чтобы вернуть свои деньги? Возврат налогов и декларации о доходах — в вопросах и ответах

1 марта жители Латвии смогут подать декларацию о доходах за 2019 год. Служба госдоходов (СГД, VID) рекомендует не спешить и не пытаться подать отчет в первых рядах: ажиотаж приводит к перегрузке системы. На подачу документов отведено от трех месяцев (обязательная декларация) до трех лет (добровольная декларация), а срок возврата денег напрямую не зависит от даты подачи отчета. Тем не менее, чтобы помочь латвийцам подготовиться к подаче декларации заранее, портал Delfi собрал ответы на самые распространенные вопросы, с которыми могут столкнуться налогоплательщики.

Основные принципы налогообложения остались без изменений. Это значит, что в 2020 году, как и годом ранее, отдельные налогоплательщики могут обнаружить, что у них образовался долг по подоходному налогу с населения.

При этом введены и некоторые послабления. Например, лимит доходов от продажи личного имущества, при котором не нужно подавать декларацию, возрос с 4 000 до 10 000 евро. Например, человек продал машину за 10 500 евро. Такой доход налогом не облагается, однако, с учетом того, что сумма превышает лимит, годовую декларацию о доходах обязательно надо подать.