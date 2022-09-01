Маски, "удаленка", каникулы, русский язык. Что меняется с 1 сентября в латвийских школах?

Вернется ли "удаленка"? А маски? Что будет с обучением на русском языке? Будут ли бастовать учителя? Как по-новому сдавать экзамены? Надо платить за питание? А если не хочется есть в столовой? И что с детьми беженцев? Delfi рассказывает о том, какие изменения ждут школьников и родителей в новом учебном году.

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Министерство образования и науки Латвии на каникулы, как будто и не уходило. В поправках к законам и нормативам, предложениях и усовершенствованиях трудно разобраться даже директорам и учителям. Что уже приняли, что приняли, но еще не ввели, что примут вот-вот, а введут неизвестного когда, а что — скорее, предвыборный громкий лозунг, который до претворения в жизнь может и не дойти?

Портал Delfi подготовил к Дню знаний список того, что к началу учебного года должны знать все родители и дети-школьники.

Какие "ковидные" перспективы у школ?

Коротко. Пока "удаленка" не рассматривается, маски — тоже. Все будет зависеть от уровня заболеваемости и появления новых штаммов Covid-19.

Подробности. Пока учебные заведения планируют работать очно. В школах будут доступны самотесты на антигены, которые можно использовать при наличии симптомов Covid-19 или более широкого распространения инфекции. Установленные СО2-мониторы позволят следить за качеством воздуха в классах и вовремя проветривать, снижая риски заражения.

Если заболеваемость усилится, учащихся могут разделить на потоки и обязать носить маски и респираторы FFP2. При возникновении локальной вспышки инфекции руководитель учебного заведения может установить более строгие меры. Усиление мер безопасности возможно и при появлении нового, более опасного штамма. Подробности.

Заболевания. О случаях заражения надо сообщать сразу в школу и семейному врачу: изоляция — семь дней, только для заболевшего. Питание — в разное время, чтобы избегать скученности. Спорт — пока без ограничений. Школьные мероприятия — без скученности, в случае повышенной заболеваемости — не проводить. Подробности.

Прививки и сертификаты. Решение о необходимости сертификатов вакцинации для учителей — за работодателем (самоуправлением и директором). По ситуации на начало года общих обязательных правил нет. К концу сентября появятся адаптированные к новым штаммам вакцины — их рекомендуют для бустера взрослым и детям от 12 лет, с 14 лет решение принимает сам подросток. Это бесплатно и необязательно, через семейного врача. Рекомендуется и прививка от гриппа.

Как будут питаться школьники?

Коротко. В младшей школе питание остается бесплатным, начиная с пятого класса — зависит от самоуправления. Скорее всего, в Риге и Даугавпилсе родителей попросят доплатить.

Подробности. По всей стране младшие школьники могут обедать бесплатно. Финансируется государством.

В пятом — 12-м классе бесплатные обеды сохраняются для социально уязвимых семей (малообеспеченных, нуждающихся, многодетных, а также детей-инвалидов и сирот). Остальное зависит от самоуправления. По июльским прогнозам Латвийского союза самоуправлений бесплатное питание могут себе позволить лишь 8-10 самоуправлений (в том числе Юрмала) из 40.

В Даугавпилсе — в сентябре бесплатно, дальше — решается. В Риге решение уже принято: с октября, впервые за долгие годы ввели софинансирование родителей — примерно в полцены (в день родителям придется доплачивать 1,15 евро). Аргументируют подорожанием продуктов питания и инфляцией. В сентябре с родителями заключат договоры о софинансировании и завершат работу над конфиденциальной системой отслеживания (кто заплатил и кто не заплатил, а также бесплатных порций, будет работать через e-klase). Впрочем, школа может договориться с поставщиком услуг питания и о другом порядке, в том числе — договоре в бумажном формате.

Возможна поначалу неразбериха, если некоторые родители откажутся от бесплатных обедов. Предприятиям общепита, поставляющим школам услуги, может потребоваться некоторое время на приспособление к новым обстоятельствам.

Что с языком обучения в школах нацменьшинств?

Коротко. Прямо сейчас — все по-старому, в рамках действующей все последние годы реформы. Как будет дальше, зависит от решения Сейма. Оно будет принято до выборов.

Подробности. Полного перевода на латышский в этом учебном году не будет. В силе редакция 2018-го года Закона "Об образовании" и Закона "О всеобщем образовании", сохраняющая билингвальное обучение в школах нацменьшинств. Она предусматривает, что в младшей школе (1-6-е классы) обучение идет по трем моделям (50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) — 80% учебного процесса на госязыке. В средней школе (10-12 классы) — только на госязыке, за исключением предметов, связанных с родным языком (язык и литература).

Вскоре после военного вторжения России в Украину правительство приняло решение о том, что образование в Латвии будет только на латышском языке. Предполагается, что во всех классах всех школ учеба только на латышском начнется в 2025-2026 учебном году. С 1 сентября 2023 года программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке.

Правительственная версия законопроекта дает такие сроки перехода на госязык:

первый, четвертый и седьмой классы — с 1 сентября 2023 года;

второй, пятый и восьмой классы — с 1 сентября 2024 года;

третий, шестой и девятый классы — с 1 сентября 2025 года.

Также законопроект устанавливает более жесткие требования владения госязыком к руководителям образовательных учреждений и преподавателям — на первую категорию уровня C. Сейчас законопроект проходит в Сейме второе чтение. Предполагается, что он может быть утвержден до выборов.

Что с реорганизацией и закрытием школ?

Коротко. Процесс продолжается. В этом году список реорганизуемых и закрываемых школ — один из самых длинных за последние пять лет: будут оптимизированы или реорганизованы более 50 учебных заведений, сообщает Минобразования. И это число может вырасти.

Подробности. Вот лишь список по столице. Рижскую 65-ю основную школу присоединили к Рижской литовской средней школе. Ликвидирована Рижская 14-я средняя школа — дети переведены в Рижскую среднюю школу Райниса и Рижскую среднюю школу Рейнхольда Шмелинга. После ликвидации Рижской 18-й средней школы преемственность программ обеспечит Рижская средняя школа Райниса. Педагогам и техперсоналу предложена работа в других учебных заведениях Рижского самоуправления — это решило вопрос о свободных вакансиях в школах, а помещения сдадут в аренду частному сектору.

Летом было поддержано решение сделать основными Ильгюциемскую среднюю школу, Даугавгривскую среднюю школу, Рижскую 46-ю среднюю школу, Рижскую 63-ю среднюю школу, Рижскую 74-ю среднюю школу и Рижскую 85-ю среднюю школу, а Рижской 28-й средней школе дать название Рижская Саркандаугавская начальная школа.

Какие новшества ждать от программ обучения?

Коротко. Новых предметов вроде патриотического воспитания пока не будет. Зато этот учебный год завершает трехлетнюю школьную реформу Skola2030. В последний год на новую модель переходят третий, шестой и 12-й классы.

Подробности. Улучшенная модель содержания образования и подход разрабатывались не с нуля — совершенствовалась уже имеющаяся программа, чтобы "сделать обучение актуальным, избежать дублирования и создавать контент последовательно от дошкольного до старшего школьного возраста".

Основные моменты завершающейся реформы:

переход от пассивного обучения учеников и запоминания фактического материала к активному познавательному процессу под руководством преподавателя;

умение связывать знания и навыки, полученные в школе, с реальной жизнью, например, выезжая на экскурсии и проводя исследования на природе;

обучение ценностям, отношениям и общим навыкам, чтобы учащийся знал, как действовать в незнакомых ситуациях.

Несмотря на то, что переходный период подходит к концу, педагоги отмечают нехватку методических материалов. МОН разработал несколько цифровых платформ, где педагоги, дети и родители могут черпать информацию (soma.lv, tavaskola.lv).

Новый стандарт образования теперь действует не только в основной, но и в средней школе, где больше нет обучения по программе нацменьшинств. То есть средняя школа едина во всех учебных заведениях Латвии. Экзамен по латышскому языку в 12-м классе — одинаковый во всех школах — больше не предусматривает получение "корочки" о знании госязыка.

Год начнется без новых предметов. Предложенный урок патриотизма пока находится на уровне идеи. Зато почти в сотне школ Латвии продолжается пилотный проект по государственной обороне — этот предмет планировалось сделать обязательным к 2024 году. Подробности.

Что будет с каникулами?

Коротко. Этот учебный год в латвийских школах начнется, как обычно, 1 сентября 2022 года. Осенние, зимние и весенние каникулы — по расписанию. А вот когда он закончится — еще не совсем понятно.

Подробности. На данный момент предполагается, что для учеников первого-восьмого и 10-11-го классов учебный год закончится 31 мая 2023 года, для учащихся девятых классов — 14 июня, для учащихся 12-х классов — 21 июня. Однако в октябре-ноябре МОН обещает подготовить и вынести на общественное обсуждение проект закона о продлении учебного года до Лиго или до конца июня.

Это предложение министра образования и науки Аниты Муйжниеце. Министр обращает внимание, что в Латвии самые длинные летние каникулы в ЕС — предлагает стремиться к евростандартам, а работающим родителям некуда пристроить детей. Она предлагает за счет этого сделать короче учебные дни, продлить до двух недель весенние и до трех — зимние каникулы. Также было предложение отменить осенние каникулы.

Пока нет ясности, в каком учебном году это предложение, если его примут, вступит в силу. Среди родителей есть как сторонники, так и противники борьбы с длинным летом. Здесь можно найти информацию о том, сколько продлится каждый семестр, когда будут каникулы, а также узнать информацию специалистов о том, сколько должен весить школьный рюкзак.

Будут ли бастовать учителя?

Коротко. Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) намерен провести бессрочную забастовку 19 сентября.

Подробности. Основные требования учителей:

соблюдение принципов оплаты труда педагогов, ранее обещанных и определенных в правительственных документах,

сбалансированная трудовая нагрузка быстрей, чем в шестилетний срок.

Нехватка педагогов — одна из главных проблем школ в начале учебного года. Точных данных, сколько учителей не хватает, пока нет. Но, например, только в рижских школах нацменьшинств, в группе начальных школ, не заполнены более 30 вакансий учителей латышского языка. Аналогичная ситуация с учителями математики и музыки. Не хватает педагогов, связанных с информационными технологиями в средних школах. Не хватает воспитателей детских садов и техперсонала. С вакансиями в школах и детских садах можно ознакомиться здесь.

Будет ли нарушен учебный процесс в школах из-за забастовки? Это зависит от того, сколько учителей примет в ней участие. В разных школах ситуация разная, как и количество учителей в учебных заведениях, состоящих в профсоюзе. Чтобы урегулировать ситуацию, была созвана специальная комиссия экспертов образования и педагогов, которые не смогли прийти к компромиссу по вопросу повышения зарплаты педагогов.

Как будут учиться дети украинских беженцев?

Коротко. Только на латышском языке.

Подробности. Несовершеннолетние граждане Украины смогут учиться только на госязыке. На уровне дошкольного и основного образования они также могут выбрать программу образования для нацменьшинств на украинском языке, где соотношение в установленных Законом об образовании нормах.

Латышский язык украинские школьники, также как и другие приехавшие в Латвию школьники, могут подтянуть в рамках программы Jauniebraucējam — два дополнительных часа в неделю в рамках школы. Продолжение изучения украинского языка в рамках программы не предусмотрено — школы могут организовать кружок или факультатив, если будут возможности и желание. Некоторые школы могут брать на работу украинцев для работы с украинскими детьми или на другие работы, где отсутствие знаний латышского языка не мешает выполнению должностных обязанностей.

Классы. Те, кто в прошлом учебном году завершил программу за первый-восьмой или 10-11-й классы, в следующий класс переводятся без выполнения требований об оценке знаний по предметам в конце учебного года. Украинские школьники имеют право остаться в том же классе и повторно пройти программу — если не освоили программу или хотят повторить программу на госязыке.

Еще раз пройти школьную программу за 12-й класс могут и те, кто уже получил свидетельство о прохождении среднего образования, — его новые оценки по предметам, полученные за повторный год, будут считаться годовыми. Украинские подростки, которые учились в 9-м и 12-м классах, были освобождены от государственных проверочных работ.

Финансирование. Учебные заведения получат еще по 257 евро в месяц на финансирование дополнительных обязанностей учителей (они могут быть украинцами или неукраинцами) по работе с каждым украинским учеником. На каждого такого ребенка будет начислено по 50 евро в год для приобретения учебных пособий — учебников, письменных принадлежностей.

Питание. Обеды украинских школьников начальных классов полностью финансируются из госбюджета — сейчас принимаются поправки, что на это выделяют 2,15 евро в день. Украинские ученики старших классов будут питаться на общих основаниях. То есть в большинстве самоуправлений (в том числе, в Риге) родители должны будут доплачивать, а детей из малоимущих и многодетных семей будут кормить бесплатно.

Что будет с экзаменами?

Коротко. Довольно много новшеств в рамках новой экзаменационной системы.

Подробности. Сейчас ученики средней школы (10-12 класс) изучают предметы на двух уровнях — оптимальном и углубленном. Экзамены по курсам оптимального уровня можно сдавать, начиная с 10-го класса (такие как география, биология и пр.), предметы углубленного курса можно изучать после прохождения их на оптимальном уровне. С этого года учащиеся могут сдать экзамены оптимального уровня по латышскому языку, иностранному языку и математике уже в 11-м классе. При необходимости, повторно в 12-м классе.

У 12-классников после прохождения углубленных курсов по предметам будет возможность выбрать как минимум два "углубленных" экзамена из 14 предлагаемых вариантов. Каждая школа предлагает свою "корзину предметов", которые можно изучать углубленно. Если ребенок проходил предметы на оптимальном уровне и затем перешел на углубленный формат, он может сдавать экзамен только на углубленном уровне, минуя оптимальный.

Обычно углубленно изучается три предмета, из двум из них сдаются экзамены. Комбинировать можно по-разному. Например, обязательные латышский, английский, математику сдать на оптимальном уровне, а химию и физику — на "продвинутом". Или же выбрать углубленными обязательные математику и латышский, а еще один обязательный и два по выбору — на оптимальном уровне.

Учащиеся девятых классов будут, как и раньше, сдавать экзамены по латышскому (для школ нацменьшинств он теперь такой же, как и для латышских) и иностранному языкам и математике. А также междисциплинарный государственный экзамен, включающий вопросы из социальных, гражданских и естественных наук и технологий. Оценка по всем экзаменам 9-го класса будет выражена в процентах.

Выпускники основной и средней школы должны показать на экзаменах результат успеваемости не менее 10% (в предыдущие годы "порог" успеваемости был 5%, в 2023/2024 учебном году он станет 15%, а еще через год — 20%). Экзамены постепенно переведут в цифровой формат. В этой системе постепенно будут организованы и другие проверочные работы — диагностические, мониторинговые, а также олимпиады.

Важно: освобождение от экзаменов сможет давать только врач-специалист.

Как поддержат детей из уязвимых семей?

Детям 5-16 лет из малообеспеченных и бедных семей, а также семей в кризисной ситуации, полагаются бесплатные комплекты школьных принадлежностей. Программу реализует Фонд социальной интеграции в рамках программы Европейского фонда поддержки наиболее нуждающихся в 446 пунктах распространения по всей Латвии (карта). В наборы входят разные школьные принадлежности, канцтовары, пенал и т.д. полезные для учебы вещи, а для младших школьников еще и рюкзак.

Наборы могут получить семьи, в том числе семьи прибывших граждан Украины, которые находятся в кризисной ситуации и (или) соответствуют статусу малообеспеченного домохозяйства — ежемесячный доход не превышает 327 евро на первое или единственное лицо, а на каждого последующего члена домохозяйства — 229 евро. Каждый ребенок имеет право на один комплект в течение одного календарного года. Для получения пособия надо написать заявление.

Рижские семьи с низким уровнем доходов могут обратиться в Рижскую Социальную службу, чтобы получить так называемое учебное пособие в размере 50 евро на каждого школьника (5-21 год). Его могут получить домохозяйства, задекларировавшие адрес местожительства в Риге и проживающие по этому адресу, если доходы составляют менее 436 евро на первое и единственное лицо в домохозяйстве и 305 евро на других членов домохозяйства. Подробно о том, какие документы надо подать для получения пособия — здесь. Бесплатный информационный телефону Департамента благосостояния Рижской думы +371 80005055.

Если у вас есть вопросы и неясности, связанные со школьным обучением, присылайте их на адрес редакции rus.redakcija@delfi.lv с пометкой "Классный вопрос" в теме письма.