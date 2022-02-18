Ни один ребенок не умер, но почти каждый заболеет. Латвийские специалисты об омикроне и прививках

Чем опасен "легкий" и даже бессимптомный омикрон? Можно ли после болезни заняться спортом? Делать ли прививку, если переболел? Можно ли переболеть омикроном дважды? О распространении омикрона среди детей и детской вакцинации рассказали руководитель Клиники детских болезней при Детской клинической больнице профессор Даце Гардовска и главврач больницы, инфектолог Гунта Лайзане.

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Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья и Министерствo здравоохранения организовали интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории.

Есть данные, что каждый четвертый заболевший омикроном — ребенок. Но точно утверждать не возьмется никто — очереди в лаборатории по несколько дней, взрослые зачастую болеют без афиширования, а детей в школах и садах тестируют чаще, но антигенные тесты не всегда подтверждают заболевание.

"Официальные данные заболеваемости не такие большие, как мы чувствуем вокруг себя", — подтверждает Даце Гардовска. По ее данным, за время пандемии официально заболевших ковидом в было 550 тысяч, из них детей от 0 до 19 лет — 146, 5 тысяч. Реально, как считает профессор Гардовска, их было намного больше. По данным из Великобритании переболело примерно 85% детей.

Вакцинировано 72 процента населения, в том числе тысячи детей 5-11 лет и каждый 6-й подросток 12-18 лет.

В детской больнице лечатся пациенты до 18 лет. С начала пандемии сюда попало чуть более двух тысяч детей с ковидом, из которых тяжелых — десятки. За неполных два месяца — около 500 юных пациентов получили помощь в стационаре. В основном это были дети с серьезными основными заболеваниями и другими факторами риска, часто это совсем малыши или, наоборот, совсем подростки. Сегодня поступают уже в основном с омикроном. Он не тяжелее дельты, но из-за повышенной заразности сложных случаев — тоже больше, сообщила Гунта Лайзане.

Если прошлой осень в отделении одновременно могло быть 1-3 ребенка, не требовалось переорганизовывать систему госпитализации, то сейчас поступает гораздо больше, добавила профессор Гардовска: "Я благодарна коллегам, что, несмотря на тяжелые случаи, в нашей больнице не умер ни один ребенок, чего не сказать о других странах, где может быть лучше организация и финансирование".

Как выражается омикрон у детей?

Гунта Лайзане: "С ложным крупом, поражениями горла и гортани в больницу попадают чаще всего. Бывают тонзиллит и фарингит. Встречается и воспаление нижних дыхательных путей. Ребенок мог легко или бессимптомно переболеть сначала, но потом попасть в больницу с воспалением легких. Также в болезнь нередко вовлекается кишечный тракт — рвота, жидкий стул. Просто повышенная температура.

Можно ли после омикрона снова заболеть ковидом?

Даце Гардовска: Это зависит от того, как давно ребенок болел. Но уже наблюдается, что после дельты и омикрона заболевают повторно. Более менее крепкий иммунитет — около 60 дней, а потом заметно падает.

PCR-тест через несколько дней — он подтвердит?

ГЛ: Если сдавать большой тест PCR — он должен быть положительным (если это ковид), если мазок взят правильно. Это неприятно, но метод чувствительный — он определяет на 3, 4 и 5 день. И антиген зависит от того, как глубоко берем тест.

ДГ: Если получаем дома позитивный тест — это подтверждает заболевание. Есть страны, которые отказываются от PCR — им достаточно антигенный тест. Но если есть клиника заболевания, а антигенный тест отрицательный, то ковид может быть — просто вирус не в том месте находился или не тот субстрат взяли. Надо делать еще PCR-тест. Нам в больнице важно знать, куда поместить такого ребенка и заразен ли он для других, и какая точно болезнь.

Как восстановиться после ковид?

ГЛ: Если заболевание прошло относительно легко, то восстановление, как после другой инфекции. Но проследить еще 6 недель за состоянием здоровья — обратить внимание на подъем температуры, усталость и т.д. Если все тяжелее — в больнице есть замечательная программа пост-ковида, где педиатр и кардиолог последят за ребенком и помогут восстановлению. Сделать акцент на активной жизни, свежем воздухе и правильном питании.

Есть данные, что физическая активность после ковида восстанавливается с трудностями. Когнитивные функции страдают. Концентрироваться труднее. Настаивать на прежних нагрузках не надо. Важно понять, не вовлечены ли в процесс серьезные системы органов, как сердечно-сосудистая и другое. С мультисистемным воспалением к нам обращались около 30 детей.

ДГ: Первые 6 недель после заболевания, независимо от того, как оно протекало, родители должны быть внимательны. Бывает два дня насморк и прошло, но в редких случаях через две, четыре или даже шесть недель наблюдается синдром мультисистемного воспаления, когда вирус становится триггером других процессов — надо следить за температурой, кишечником, сыпью… надо сказать врачу. Даже если официально болезни не было, но был контакт с больным, а потом начались странные признаки — надо обратить внимание. И остеречься от больших нагрузок. Физкультура — хорошо, большой спорт — очень постепенно. Тем более что ковид может поразить сердце и привести к миокардиту — он тоже проявляется как усталость. Надо быть внимательным.

Если после первой вакцины заболел — надо вторую?

ДГ: Подходы разные. Если ребенок переболел ковидом, когда после первой прививки прошло больше трех недель, то можно говорить, что заболевание — это вторая прививка. Этой тактики придерживаемся и мы. В США так не считают, все равно делают две прививки.

В любом случае вторая вакцина после возможного заболевания рекомендуется не раньше чем через месяц. В США уже сделали 8 млн детских прививок. Они дают две дозы. Побочные явления на сердце выявлялось всего два случая на миллион прививок. Вероятность очень малая. И мы рекомендуем привиться особенно тем детям, у которых есть хронические заболевания. Остальные — по желанию родителей.

ГЛ: Прививаться после болезни безопасно. Проверено. Не должно навредить.

Вакцинированные дети попадают в больницу?

ГЛ: Привитых детей с ковидом в больнице не было.

ДГ: За все время с начала вакцинации было трое детей, которые попали в больницу с миокардитом после прививки, но это было краткосрочное заболевание — он прошел. Это отличается от того, что мы наблюдали при мультисистемных заболеваниях после ковида — эти изменения длительные… Был один случай, когда вакцинированный ребенок поступил с мультисистемным воспалением — это уже эффект постковид. Вакцина не защищает от "долгого ковида" — она помогает избежать тяжелого развития самого заболевания.

Как много детей переболеет?

ДЛ: Почти каждый заболеет или встретится с вирусом в разной форме. Главное — терпение. Вирус — он есть вирус. Большую часть симптомов можно лечить дома. Главное — без паники.