Получил огромный счет за квартиру, заплатил, остался без денег. Может ли мне кто-то помочь?

На этой неделе рижане получили декабрьские счета за коммунальные услуги. У многих суммы возросли на 20-50%, в денежном исчислении — на десятки или даже сотню евро. Рост цен энергоресурсы ударил абсолютно по всем жителям, но среди них есть те, кто, оплатив счет, останется без средств к существованию. Что делать таким людям?

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Жилищное пособие: кто может его получить?

Один из главных инструментов поддержки жителей — это выплата так называемого жилищного пособия. Как понять, что вы можете на него претендовать?

Вы задекларированы на административной территории столицы. Доходы на одного человека, проживающего в семье, или же одинокого человека работоспособного возраста не должны превышать 320 евро в месяц (400 евро в месяц, если речь идет об одиноком получателе пенсии по возрасту или инвалидности, получателе государственного пособия по соцобеспечению). В Риге лимиты в 320 евро и 400 евро в месяц — это фактически порог бедности: если доходы ниже, то семья или одинокий человек могут претендовать на статус нуждающихся или малообеспеченных, а значит, и на получение разного вида пособий.



Размер жилищного пособия рассчитывается по формуле:

P (размер пособия) = GMI (гарантированный уровень минимальных доходов) + K (сумма, указанная в квитанциях за услуги, связанные с использованием жилого помещения) — I (доходы клиента, включая пособие по обеспечению GMI, если соискатель жилищного пособия получает такой вид поддержки).

Руководитель Отдела информирования жителей Департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице пояснила Delfi, что GMI — это жестко обозначенная в законодательстве сумма. Если вы проживаете один, то для вас этот уровень доходов составляет 109 евро в месяц. Если в семье — то для одного члена семьи этот уровень доходов также 109 евро в месяц, а у всех остальных домочадцев — по 76 евро в месяц. Для матери-одиночки с одним ребенком суммарный гарантированный минимальный уровень доходов на семью — 185 евро.

По словам Брице, за помощью в самоуправление пора обращаться, если после оплаты счетов на руках остается сумма ниже GMI.

Какие документы нужно предъявить в Рижской Социальной службе

Документ, удостоверяющий личность;

подписанное заявление, дающее Социальной службе разрешение пользоваться данными всех регистров самоуправления и государства, в которых есть информация о нем и членах его семьи;

документы, подтверждающие доходы и материальные ресурсы свои и членов семьи, и заполнить декларацию прожиточных средств;

оригиналы квитанций платежей, связанных с использованием жилого помещения (предоставить при этом копии) за предыдущий или очередной месяц и оригинал договора об аренде или с управляющей компанией (предоставить копии);

информацию о получателях услуги группового жилья (квартиры) или кратковременного пристанища.

Все документы нужно подавать на государстственном языке. Это можно сделать как очно, так и удаленно — с учетом ситуации с Covid-19.

Очно: в Социальной службе. Нужно позвонить по телефонам 67105048 или 80005055 , чтобы узнать в какое именно отделение Социальной службы следует обратиться.

или , чтобы узнать в какое именно отделение Социальной службы следует обратиться. Удаленно: заверить электронной подписью и прислать на электронную почту. Еще одна опция — подать заявление, воспользовавшись электронной услугой Iesniegums iestādei портала Latvija.lv, выбрав адресат — Rīgas Sociālais dienests.

Департамент благосостояния Рижской думы подчеркивает, что жилищное пособие обычно перечисляется не самому клиенту Социальной службы, а поставщикам услуг, связанным с жильем — владельцу жилья, компании, управляющей жилым домом (например, Rīgas namu pārvaldnieks), поставщикам коммунальных услуг (вода, тепло). Если в силу объективных причин невозможно перевести деньги поставщикам услуг, то они перечисляются на счет, указанный клиентом Социальной службы.

Выплата жилищного пособия финансируется на паритетных правах (50% на 50%) из бюджетов самоуправлений и государства. Именно выплату жилищных пособий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") называл одним из главных инструментов поддержки малоимущих и нуждающихся жителей в условиях взлета цен на энергоресурсы.

По словам Литы Брице, в прошлом году число клиентов, получающих жилищное пособие, возросло только на 1%, но в этом году, с учетом резкого повышения цен на коммунальные услуги, прогнозируется резкое увеличение круга получателей такого пособия.

Поддержка вакцинированных жителей 60+

С ноября по март включительно вакцинированные от Covid-19 жители старше 60 лет получают от государство пособие в размере 20 евро — как поощрение за прививку, и в том числе как помощь в оплате счетов в отопительный сезон.

Пособие в размере 20 евро ежемесячно выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA). В случае, если человек в возрасте является уже клиентом VSAA (получатель пенсии — по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потере кормильца и так далее, получатель государственного социального пособия), то 20 евро в месяц он уже получает автоматически. В том же порядке, в котором получает пенсию или пособие.

Но пенсионный возраст в Латвии поднимается: в 2022 году он составляет 64 года и 3 месяца. То есть, привитые люди, не достигшие этого возраста и не являющиеся пока клиентами VSAA, должны подать в VSAA соответствующее заявление.

Электричество: кто такие "защищенные" пользователи?



За электричество приходит отдельный счет, но и он тоже заметно вырос.

Electrum сообщает, что государство внедрило 3 механизма поддержки, чтобы компенсировать рост цен в период энергетического кризиса во всей Европе:

компенсация платы за услугу распределительной системы в размере 50% до 30 апреля.

снижение средней ставки компоненты обязательной закупки приблизительно на 57%;

увеличение суммы поддержки для всех групп защищенных пользователей на 10 евро с ноября прошлого года.



Окончательная плата за электроэнергию формируется из трех компонентов:

цена самой электроэнергии; плата за услуги системе передачи и распределения (то есть за то, как электричество добирается до вашей квартиры); плата за компоненты обязательной закупки и мощности (КОЗ).

Поскольку на общемировой рост цен на электричество государство повлиять не может, то пытается компенсировать расходы в двух регулируемых частях.

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает, что защищенные пользователи — нуждающиеся или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также лица, имеющие первую группу инвалидности, вправе получить поддержку при расчетах за электроэнергию. Поддержка проявляется в частичной компенсации суммы ежемесячного счета за электроэнергию из средств государственного бюджета.

В качестве компенсации роста цен всем группам защищенных пользователей с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года предусмотрено увеличение поддержки на 10 евро.

Ежемесячный размер поддержки составляет:

многодетным семьям: 20 евро;

лицам с первой группой инвалидности: 15 евро;

семьям, воспитывающим детей-инвалидов: 15 евро за каждого ребенка:

нуждающимся или малообеспеченным лицам: 15 евро.

C 1 сентября 2021 года людям, заключившим договор о покупке электроэнергии с кем-либо из торговцев, поддержка предоставляется автоматически — подавать заявление не нужно. Администратором предоставления поддержки является Бюро государственного контроля строительства.

Свой статус, а также то, как он влияет на счет, можно на портале www.latvija.lv и воспользоваться э-услугой "Определение статуса защищенного пользователя". Информация о статусе защищенного пользователя обновляется 7 числа каждого месяца.

С 1 февраля 2022 года поддержка не будет предоставляться защищенным пользователям, занесенным в качестве должников в Регистр заявителей и должников Фонда гарантий по средствам на содержание.

Если вы соответствуете критериям какой-либо группы защищенных пользователей (за исключением нуждающихся или малообеспеченных лиц), но пользуетесь электроэнергией как субпользователь и до сих пор не получали поддержку, Electrum просит заполнить бланк заявления, указав номер договора о торговле электроэнергией конечного пользователя. Здесь можно узнать больше о подаче заявления.