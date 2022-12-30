Реформа семейного пособия: что ждет родителей?

В 2023 году жителей Латвии ожидают изменения в системе выплаты родительских пособий. Delfi на основе материалов Министерства благосостояния рассказывает о том, как это будет выглядеть.

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С 1 января родителям, которые работают и не находятся в отпуске по уходу за младенцем или во время декрета получают доходы как самозанятые лица, будет выплачиваться родительское пособие в размере 50% от назначенного (в 2022 году — 30%). Это распространяется как на родителей, которым пособие назначено в 2022 году, так и на тех, кому пособие будет предоставлено в будущем.

Пособие по отцовству теперь будут рассчитываться по рабочим, а не календарным дням. Согласно закону "О труде", отец имеет право на 10-дневный отпуск по рождению ребенка. Во время этого срока он будет получать пособие. Эти изменения вступают в силу с 1 января, поэтому Государственное агентство социального страхования ( VSAA) пересмотрит все пособия для отцов, дети которых родились с 1 августа 2022 года:

до 31 марта 2023 года пособие предоставляется и выплачивается в размере, которые оговорены в законе до 31 декабря 2022 года;

до 30 апреля 2023 года VSAA проведет перерасчет по новым правилам и выплатит разницу.



Кроме того, изменятся условия назначения и выплаты родительских пособий для жителей, чьи дети родятся после 1 января 2023 года. Общий период выплаты родительских пособий в этом случае будет рассчитываться в месяцах — со дня рождения ребенка.



На выбор — два разных периода



Как отмечает VSAA, общий период получения родительского пособия будет состоять из основной части и так называемых непередаваемых частей родительского возмещения — по два месяца на каждого родителя.

Семья может выбрать два варианта расчета пособий — сжатый или растянутый по времени: либо получать деньги в течение 13 месяцев со дня рождения ребенка, либо в течение 19 месяцев.

Сжатый вариант в 13 месяцев. Базовую часть — девять месяцев (сюда уже включен и период получения пособия по материнству или по отцовству) — должен использовать один из родителей, пока ребенку не исполнится год. В этом случае каждый из родителей может использовать непередаваемую часть пособия — двухмесячную — до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

В итоге родители получают 9 месяцев базового пособия (на одного из родителей) плюс по два месяца на каждого родителя — всего 13 месяцев. В этот период размер выплат на руки составляет 60% от средней зарплаты взносов претендента на пособие.

Если родитель не выходит в отпуск по уходу за ребенком и продолжает работать, то он может получать половину от основной части назначенного родительского пособия. Родитель может получить непередаваемую часть пособия только в случае, если он находится в отпуске по уходу за ребенком и не получает доходы в качестве самозанятого лица, подчеркивает VSAA.

Растянутый по времени 19-месячный вариант. Этот вариант предусматривает получение родительского пособия в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Базовую часть — 15 месяцев (сюда уже включен и период получения пособия по материнству или по отцовству) — должен использовать один из родителей, пока ребенку не исполнится полтора года.

Каждый из родителей также может использовать непередаваемую часть по два месяца, пока ребенку не исполнится восемь лет. При таком выборе размер пособия — 43,75% от средней зарплаты, с которого уплачен социальный взнос претендента на пособие.

В итоге: 15 месяцев базового пособия (на одного из родителей) плюс по два месяца на каждого родителя — всего 19 месяцев. В этот период размер выплат на руки составляет 43,75% от средней зарплаты взносов претендента на пособие.

Если родитель не оформляет отпуск по уходу за ребенком и продолжает работать и получать зарплату, ему полагается половина от основной части назначенного родительского пособия.

VSAA подчеркивает, что нельзя одновременно получать пособие по материнству и по отцовству на одного и того же ребенка. Если матери ребенка назначено пособие по материнству, то один из родителей сможет получать основную часть родительского пособия со дня, следующего за днем ​​окончания выплаты пособия по материнству.

Отец может получить пособие по отцовству в любое время со дня рождения ребенка и до достижения им шестимесячного возраста. Единственное условие — нельзя одновременно получать пособие по отцовству и непередаваемую часть родительского пособия, поскольку нельзя находиться в двух разных отпусках одновременно.

Что нужно для получения пособия?



Для получения права на родительское пособие житель Латвии должен быть:



социально застрахованным, то есть наемным работником или самозанятым;

обязательные взносы социального страхования должны быть уплачены не менее чем за три месяца в течение последних шести месяцев или не менее чем за шесть месяцев в течение последних 24 месяцев до месяца, с которого назначается родительское пособие.



Эти условия распространяются и на лиц, которым ребенок передан на внесемейное попечение, или на усыновителей.

Кроме того, родители должны договориться между собой:

каким будет общий срок получения родительского пособия — 13 месяцев или 19 месяцев;

кто из родителей получает основную часть родительского возмещения — период основной части, в который также входит период получения пособия по материнству (если оно назначено на ребенка после рождения ребенка), составляет 9 месяцев или 15 месяцев;

когда каждый родитель будет использовать свою непередаваемую часть родительского пособия, которая составляет по два месяца.

Пример



Ребенок родился 1 января 2023 года. Мать получает пособие по материнству 56 календарных дней — с 1 января по 25 февраля. Родители выбирают 19-месячный общий период выплаты пособия и договариваются, что основную часть будет получать мать.

В этом случае со дня рождения ребенка и до достижения им полутора лет мать имеет право получать пособие по материнству и основную часть родительского пособия — общий срок выплат 15 месяцев (срок выплат уменьшается на 56 календарных дней, в течение которых платят пособие по беременности и родам). Также каждый родитель может взять отпуск по уходу и получить непередаваемую часть родительского пособия до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

Если родитель работает и ухаживает за ребенком



Если родитель хочет получать родительское пособие и работать, то сначала надо подать заявление о выделении только основной части родительского пособия. Оно будет вполовину меньше. Одновременно необходимо запросить выплату пособия по уходу за ребенком.

Непередаваемую часть пособия можно будет запросить в любое время после получения основной части и до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Это можно сделать только в случае, если работодатель позволил уйти в отпуск по уходу за ребенком. В заявлении надо отметить, что запрашивается лишь непередаваемая часть пособия. Подать заявление можно, используя электронную услугу "Информация и услуги VSAA".

Если детей несколько или ребенок родился раньше срока



Выплата родительского пособия будет продлена и на период отпуска по беременности для преждевременно родившихся детей.

Если одновременно родились двое или больше детей, можно будет претендовать только на одно родительское пособие.

Непередаваемая часть для каждого родителя будет все та же — по два календарных месяца. Однако, в этом случае полагается доплата к пособию по уходу за ребенком.

Как получить непередаваемую часть пособия?



Получающий основную часть пособия родитель может запросить непередаваемую частью после получения основной части в любое время до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

Другой родитель может это сделать в любое время с момента рождения ребенка до достижения ребенком восьмилетнего возраста, а также в период, когда первый родитель получает пособие по материнству, основную часть родительского пособия или непередаваемую часть. Как отмечает VSAA, двухмесячный период можно разделить на несколько периодов, самый короткий из которых составляет одну непрерывную календарную неделю.

Если отец находится в отпуске по уходу за ребенком, его непередаваемая часть пособия не может быть начислена на счет матери. Отец свою непередаваемую часть сможет использовать до достижения ребенком одного года с условием, что отец трудоустроен и выходит в отпуск по уходу за ребенком. В случае, если отец ребенка не будет трудоустроен до тех пор, пока ребенку не исполнится восемь лет, вторую непередаваемую часть пособия не получит ни один из родителей. Кроме того, отец может получить свою непередаваемую часть, даже если мать получает пособие по материнству.

Исключения



Когда обе непередаваемые части могут использоваться одним родителем:



отцовство ребенка не признано или не установлено;

второй родитель мертв;

право опеки другого родителя было отнято или остановлено, при условии, что эта часть еще не была передана и выплачена другому лицу.



Непередаваемая часть не будет выплачена, если родитель трудоустроен у нескольких работодателей, но отпуск по уходу за ребенком будет оформлен только на одной работе: в период, за который будет запрошена непередаваемая часть, необходимо находиться в отпуске по уходу за ребенком у всех работодателей.

Например, родители решили, что они будут получать родительское пособие за новорожденного в течение 19 месяцев. Матери назначено пособие по материнству. Родители решили, что основную часть пособия, период выплаты которого вместе с периодом получения пособия по материнству составляет 15 месяцев со дня рождения ребенка и до достижения им полутора лет, будет использовать мать. Мать использует свою непередаваемую часть сразу после получения основной части родительского пособия, таким образом, продолжая получать пособие непрерывно.

Размер непередаваемой части будет зависеть от выбранного периода — 60% от средней зарплаты, если выбран период в 13 месяцев, или 43,75%, если выбран период в 19 месяцев.

Сценарий №1. Отец выбирает свои два месяца сразу после того, как мать использует свои два месяца. Поскольку родители выбрали общий период родительского возмещения на 19 месяцев, то и основная часть, и непередаваемое двухмесячное пособие составят 43,75% от средней зарплаты получателя пособия. При назначении пособия матери средний заработок будет исчисляться из ее дохода, а размер непередаваемой части отцу — из его дохода.

Сценарий №2. Отец будет использовать один из своих двух месяцев с матерью, пока она получает пособие по беременности и родам, а другой месяц позже. Чтобы получить непередаваемую часть пособия, отец должен запросить отпуск по уходу за ребенком у своего работодателя.

Если родитель желает получать свою непередаваемую часть сразу после основной части родительского пособия, это необходимо сразу указать в заявлении. Тогда VSAA сделает расчет обоих пособий, которые будут одинаковыми — непередаваемая часть продолжит базовую. VSAA напоминает, что право на получение непередаваемой части будет только в том случае, если родитель находится в отпуске по уходу за ребенком. Если родитель работает, непередаваемая часть выплачена не будет.

Если родитель хочет получить непередаваемую часть отдельно и позже, повторно уходя в отпуск по уходу за ребенком, необходимо подать новое заявление в VSAA для выделения непередаваемой части родительского пособия. В случае, если непередаваемая часть запрашивается позже, для каждого периода непередаваемой части средняя зарплата взносов будет рассчитываться отдельно (на тот момент), а VSAA определит размер пособия в соответствии с предварительно выбранным периодом получения родительского пособия (19 месяцев или 13 месяцев).

Например, при запросе непередаваемой части, когда ребенку исполнилось три года, за период двух месяцев с 5 февраля по 4 апреля 2026 года средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, будет рассчитываться за период в 12 календарных месяцев с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года для определения размера пособия за ноябрь. Размер пособия будет определяться в соответствии с выбранным ранее периодом получения пособия — в размере 43,75% или 60% от средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Все эти изменения распространяются лишь на родителей, чьи дети родятся 1 января 2023 года и позже. Если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, родители не будут иметь права на непередаваемую часть родительского пособия — в этом случае начисления делаются по закону "О страховании материнства и болезни", который действует до конца этого года.