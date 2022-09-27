Рижане могут получить жилищное пособие. Как это сделать?

Если вы рижанин (задекларированы в столице), и ваш доход на одного человека или первого члена семьи после покрытия квартплаты, аренды и других коммунальных платежей,составляет 327 евро или 228 евро за каждого последующему человека в семье, то вы имеете право на жилищное пособие от самоуправления.
При присуждении пособия учитываются расходы семьи, сбережения и принадлежащее имущество,а при расчете размера пособия также берется во внимание ситуация с уплатой различных коммунальных платежей — жилищное пособие не всегда полностью покрывает сумму за аренду жилья и коммунальные услуги, и часть оплаты, возможно, домохозяйству придется производить из собственных средств.
Какие семьи имеют право на жилищное пособие?
Жилищное пособие полагается семьям, если:
- члены семьи задекларированы в Риге и проживают по задекларированному адресу;
- общие сбережения не превышают 272 евро;
- в собственности есть не более одного автомобиля (если в семье есть дети, то не более двух мототранспортных средств);
- владеют не более чем пятью гектарами земли и небольшим количеством хозяйственных построек;
- После оплаты счетов остается менее 327 евро на первого или единственного человека в семье или 228 евро на каждого последующего человека в семье;
- Если не нарушаются другие ограничения, установленные законодательством*;
*Все, что может находиться в собственности для получения права на получение жилищной субсидии, определено в статье 36 части первой пункта 2 Закона о социальных услугах и социальной помощи.
Какие расходы учитываются при расчете жилищной субсидии?
В соответствии с правилами** учитываются следующие расходы (не превышающие установленные законом):
- арендная плата;
- управление;
- отопление;
- холодная и горячая вода;
- электричество;
- природный газ;
- канализация или асенизация;
- вывоз бытовых отходов;;
- телекоммуникационные услуги и Интернет;
- расходы по установке и поверке счетчиков воды.
** Нормативы определены в обязательных правилах Рижской думы "О признании домохозяйства бедным или малообеспеченным и пособиях по социальной помощи в Рижском городском самоуправлении". Например, потребление горячей воды на человека составляет до трех кубометров воды в месяц, а если потребление выше, оно не будет включено в допустимые расходы.
Каков размер жилищного пособия?
Пособие на жилье рассчитывается путем применения суммы гарантированного минимального дохода (GMI), установленного в стране.
Чтобы получить жилищное пособие, после оплаты расходов на жилье у домохозяйства должно оставаться средств, не менее с установленным государством GMI. Размер GMI в настоящее время повышен и составляет 327 евро на первое или единственное лицо в семье или 228 евро на каждого последующего человека в семье.
В итоге жилищное пособие рассчитывается по формуле: пособие на жилье = 327 евро на первое лицо + 228 евро на каждого последующего человека + фактические расходы на жилье (соответствующие правилам) — общий доход домохозяйства.
Для одинокого пенсионера с пенсией 400 евро сумма коммунальных платежей составляет 200 евро, из которых 160 евро соответствуют нормативам.
Жилищное пособие составит 327 + 160 – 400 = 87 евро.
В семье двое взрослых и двое детей, общий доход семьи 1300 евро, коммунальные платежи 500 евро, из них 450 евро соответствует норме.
Жилищное пособие составит 327 + 3*228 + 450 – 1300 = 161 евро.
Для одинокого работающего заработная плата составляет 800 евро, коммунальные платежи 300 евро, что не превышает установленного законом предела.
Расчет: 327 + 300 - 800 = -173 евро. Результат: после оплаты расходов на жилье доход остается выше установленного порога, поэтому пособие не положено.
Новый порог GMI будет автоматически применяться к расчету жилищного пособия для тех домохозяйств, которым жилищное пособие предоставлено до 1 октября и действительна декларация о средствах к существованию, без подачи нового заявления.
Как оформить жилищное пособие?
Для предоставления пособия Социальная служба Риги должна оценить финансовое положение домохозяйства. Это можно сделать, обратившись как в электронном виде, так и лично.
В электронном виде:
- документы можно подать, подписав надежной электронной подписью и отправив на адрес электронной почты soc@riga.lv.
- заполнить декларацию в электронной услуге "Заявление о подаче декларации о прожиточном минимуме в Рижскую социальную службу", расположенной на портале latvija.lv.
Если хотите оформить документы лично, то нужно:
- по телефону 67105048 обратиться в территориальный центр Рижского районного отдела социального обслуживания, чтобы записаться на консультацию.
С собой нужно принести все документы, подтверждающие расходы, связанные с использованием жилья, предъявить документы подтверждающие право использовать жилье (например, договор аренды), если таких документов нет в распоряжении социальной службы;
должна быть заполнена декларация о средствах для проживания, в которой лица, имеющие общие расходы на питание и проживающие в одном жилом помещении, декларируют свои доходы и имущественное положение и представляют документы, подтверждающие расходы, связанные с пользованием жилым помещением.
В период с 1 октября 2022 г. по 31 мая 2023 г. поданные заявления об оценке материального положения, выплате социальной помощи и присвоении статуса малоимущего или малообеспеченного домохозяйства рассматриваются в течение 40 рабочих дней. Затем принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилищной льготы.
Жилищное пособие предоставляется домохозяйству в том месяце, когда получено заявление лица. То есть, если требуется жилищное пособие в октябре, то чеки нужно принести за сентябрь.
Жилищное пособие, предоставленное за период с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года, пересчитывается после 2022/2023 года. до окончания отопительного сезона, но не позднее 30 июня 2023 года.
Муниципалитет также напоминает, что жители имеют право претендовать на другие социальные льготы и услуги. Более подробная информация о льготах размещена на сайте Департамента благосостояния Риги.