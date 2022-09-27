Рижане могут получить жилищное пособие. Как это сделать?
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Если вы рижанин (задекларированы в столице), и ваш доход на одного человека или первого члена семьи после покрытия квартплаты, аренды и других коммунальных платежей,составляет 327 евро или 228 евро за каждого последующему человека в семье, то вы имеете право на жилищное пособие от самоуправления.

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При присуждении пособия учитываются расходы семьи, сбережения и принадлежащее имущество,а при расчете размера пособия также берется во внимание ситуация с уплатой различных коммунальных платежей — жилищное пособие не всегда полностью покрывает сумму за аренду жилья и коммунальные услуги, и часть оплаты, возможно, домохозяйству придется производить из собственных средств.

Какие семьи имеют право на жилищное пособие?


Жилищное пособие полагается семьям, если:

  • члены семьи задекларированы в Риге и проживают по задекларированному адресу;
  • общие сбережения не превышают 272 евро;
  • в собственности есть не более одного автомобиля (если в семье есть дети, то не более двух мототранспортных средств);
  • владеют не более чем пятью гектарами земли и небольшим количеством хозяйственных построек;
  • После оплаты счетов остается менее 327 евро на первого или единственного человека в семье или 228 евро на каждого последующего человека в семье;
  • Если не нарушаются другие ограничения, установленные законодательством*;


*Все, что может находиться в собственности для получения права на получение жилищной субсидии, определено в статье 36 части первой пункта 2 Закона о социальных услугах и социальной помощи.

Какие расходы учитываются при расчете жилищной субсидии?


В соответствии с правилами** учитываются следующие расходы (не превышающие установленные законом):

  • арендная плата;
  • управление;
  • отопление;
  • холодная и горячая вода;
  • электричество;
  • природный газ;
  • канализация или асенизация;
  • вывоз бытовых отходов;;
  • телекоммуникационные услуги и Интернет;
  • расходы по установке и поверке счетчиков воды.


** Нормативы определены в обязательных правилах Рижской думы "О признании домохозяйства бедным или малообеспеченным и пособиях по социальной помощи в Рижском городском самоуправлении". Например, потребление горячей воды на человека составляет до трех кубометров воды в месяц, а если потребление выше, оно не будет включено в допустимые расходы.

Каков размер жилищного пособия?


Пособие на жилье рассчитывается путем применения суммы гарантированного минимального дохода (GMI), установленного в стране.

Чтобы получить жилищное пособие, после оплаты расходов на жилье у домохозяйства должно оставаться средств, не менее с установленным государством GMI. Размер GMI в настоящее время повышен и составляет 327 евро на первое или единственное лицо в семье или 228 евро на каждого последующего человека в семье.

Напомним, что для повышения доступности жилищного пособия на период с 1 сентября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. применяется коэффициент 3. Что это означает? Увеличение этого расчетного коэффициента позволит получить пособие большему числу людей с более высокими доходами, чем раньше. Проще говоря, даже те, кто не мог ее получить до сих пор, потому что их доход был выше установленного, смогут получить жилищное пособие в своем муниципалитете.

В итоге жилищное пособие рассчитывается по формуле: пособие на жилье = 327 евро на первое лицо + 228 евро на каждого последующего человека + фактические расходы на жилье (соответствующие правилам) — общий доход домохозяйства.

Пример 1

Для одинокого пенсионера с пенсией 400 евро сумма коммунальных платежей составляет 200 евро, из которых 160 евро соответствуют нормативам.

Жилищное пособие составит 327 + 160 – 400 = 87 евро.


Пример 2

В семье двое взрослых и двое детей, общий доход семьи 1300 евро, коммунальные платежи 500 евро, из них 450 евро соответствует норме.

Жилищное пособие составит 327 + 3*228 + 450 – 1300 = 161 евро.


Пример 3 (когда пособие не положено)

Для одинокого работающего заработная плата составляет 800 евро, коммунальные платежи 300 евро, что не превышает установленного законом предела.

Расчет: 327 + 300 - 800 = -173 евро. Результат: после оплаты расходов на жилье доход остается выше установленного порога, поэтому пособие не положено.

Новый порог GMI будет автоматически применяться к расчету жилищного пособия для тех домохозяйств, которым жилищное пособие предоставлено до 1 октября и действительна декларация о средствах к существованию, без подачи нового заявления.

Как оформить жилищное пособие?


Для предоставления пособия Социальная служба Риги должна оценить финансовое положение домохозяйства. Это можно сделать, обратившись как в электронном виде, так и лично.

В электронном виде:


Если хотите оформить документы лично, то нужно:

  • по телефону 67105048 обратиться в территориальный центр Рижского районного отдела социального обслуживания, чтобы записаться на консультацию.


С собой нужно принести все документы, подтверждающие расходы, связанные с использованием жилья, предъявить документы подтверждающие право использовать жилье (например, договор аренды), если таких документов нет в распоряжении социальной службы;

должна быть заполнена декларация о средствах для проживания, в которой лица, имеющие общие расходы на питание и проживающие в одном жилом помещении, декларируют свои доходы и имущественное положение и представляют документы, подтверждающие расходы, связанные с пользованием жилым помещением.

В период с 1 октября 2022 г. по 31 мая 2023 г. поданные заявления об оценке материального положения, выплате социальной помощи и присвоении статуса малоимущего или малообеспеченного домохозяйства рассматриваются в течение 40 рабочих дней. Затем принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилищной льготы.

Жилищное пособие предоставляется домохозяйству в том месяце, когда получено заявление лица. То есть, если требуется жилищное пособие в октябре, то чеки нужно принести за сентябрь.

Жилищное пособие, предоставленное за период с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года, пересчитывается после 2022/2023 года. до окончания отопительного сезона, но не позднее 30 июня 2023 года.

В случае неясности жителям предлагается звонить по бесплатному информационному номеру 80005055.

Муниципалитет также напоминает, что жители имеют право претендовать на другие социальные льготы и услуги. Более подробная информация о льготах размещена на сайте Департамента благосостояния Риги.

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