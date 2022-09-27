Рижане могут получить жилищное пособие. Как это сделать?

Если вы рижанин (задекларированы в столице), и ваш доход на одного человека или первого члена семьи после покрытия квартплаты, аренды и других коммунальных платежей,составляет 327 евро или 228 евро за каждого последующему человека в семье, то вы имеете право на жилищное пособие от самоуправления.

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При присуждении пособия учитываются расходы семьи, сбережения и принадлежащее имущество,а при расчете размера пособия также берется во внимание ситуация с уплатой различных коммунальных платежей — жилищное пособие не всегда полностью покрывает сумму за аренду жилья и коммунальные услуги, и часть оплаты, возможно, домохозяйству придется производить из собственных средств.

Какие семьи имеют право на жилищное пособие?



Жилищное пособие полагается семьям, если:



члены семьи задекларированы в Риге и проживают по задекларированному адресу;

общие сбережения не превышают 272 евро;

в собственности есть не более одного автомобиля (если в семье есть дети, то не более двух мототранспортных средств);

владеют не более чем пятью гектарами земли и небольшим количеством хозяйственных построек;

После оплаты счетов остается менее 327 евро на первого или единственного человека в семье или 228 евро на каждого последующего человека в семье;

Если не нарушаются другие ограничения, установленные законодательством*;



*Все, что может находиться в собственности для получения права на получение жилищной субсидии, определено в статье 36 части первой пункта 2 Закона о социальных услугах и социальной помощи.



Какие расходы учитываются при расчете жилищной субсидии?



В соответствии с правилами** учитываются следующие расходы (не превышающие установленные законом):



арендная плата;

управление;

отопление;

холодная и горячая вода;

электричество;

природный газ;

канализация или асенизация;

вывоз бытовых отходов;;

телекоммуникационные услуги и Интернет;

расходы по установке и поверке счетчиков воды.



** Нормативы определены в обязательных правилах Рижской думы "О признании домохозяйства бедным или малообеспеченным и пособиях по социальной помощи в Рижском городском самоуправлении". Например, потребление горячей воды на человека составляет до трех кубометров воды в месяц, а если потребление выше, оно не будет включено в допустимые расходы.



Каков размер жилищного пособия?



Пособие на жилье рассчитывается путем применения суммы гарантированного минимального дохода (GMI), установленного в стране.

Чтобы получить жилищное пособие, после оплаты расходов на жилье у домохозяйства должно оставаться средств, не менее с установленным государством GMI. Размер GMI в настоящее время повышен и составляет 327 евро на первое или единственное лицо в семье или 228 евро на каждого последующего человека в семье.