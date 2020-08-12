Штрафы за нарушения правил дорожного движения можно отсрочить или заплатить по частям

Вступление в силу Закона об административной ответственности и новый порядок уплаты штрафов за административные нарушения вызвали широкий резонанс в обществе. Главным предметом дискуссий стал вопрос о том, что впредь у всех административных штрафов будет единый порядок уплаты, в частности, административные штрафы за нарушения правил дорожного движения больше не будут находиться в привилегированном положении и их уплату больше нельзя будет отсрочить в порядке исключения до прохождения автомашиной технического осмотра. Выделение одного вида штрафов является несправедливым и грозит дополнительными судебными тяжбами, однако многим такой порядок казался удобным, а также нравилась возможность отложить уплату штрафа на более длительный срок. Новый порядок уплаты штрафов предусматривает для всех административных штрафов одинаковую возможность быть отложенными или уплаченными по частям.

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Необходимо учитывать, что цель административных штрафов — не стать удобным способом взимания денег, а заставить человека задуматься над совершенным им нарушением и мотивировать его больше не допускать таких нарушений. Штраф — это неудобство, осознанно созданное для нарушителя с целью побудить его действовать в соответствии с правилами и не подвергать опасности других членов общества.

"Цель административного штрафа — не наказание человека, а защита общественного порядка и восстановление справедливости, чтобы удержать нарушителя от совершения новых нарушений в будущем. Сейчас денежные штрафы за все административные нарушения, так же, как до этого денежные штрафы за административные нарушения, не связанные с дорожным движением, необходимо заплатить в течение одного месяца со дня вступления в силу решения о наложении денежного штрафа. Однако и новое регулирование предусматривает для нарушителя несколько возможностей, своевременно воспользовавшись которыми он может получить дополнительное время на уплату штрафа. Таким образом, сейчас срок уплаты штрафа может также быть отложен и через месяц денежный штраф еще не будет автоматически передан для исполнения присяжным судебным исполнителям", — поясняет председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.

Когда человеку стало известно, что в связи с совершенным административным нарушением принято решение, но он не согласен с этим решением полностью или с какой-то его частью, у человека есть право прежде всего обжаловать упомянутое решение и обратиться в суд.

Если рассмотрение жалобы не закончилось благоприятным для человека результатом и решение вступило в силу, человек обязан уплатить штраф.

Если человек понимает, что по объективным причинам не может уплатить денежный штраф полностью в течение одного месяца, он может попросить учреждение отложить исполнение решения на срок до одного месяца.

Второе возможное решение, когда человек понимает, что не сможет заплатить штраф в течение одного месяца, это попросить учреждение разрешить уплату штрафа частями. Уплату штрафа можно распределить на период шести месяцев с момента вступления решения о штрафе в силу. Если человек пропустил срок уплаты очередной части штрафа, решение об уплате штрафа частями отменяется.

Нужно учитывать, что с упомянутыми просьбами можно обращаться лишь в период добровольного исполнения, то есть в течение одного месяца со дня вступления в силу решения о штрафе. С приближением окончания срока добровольной уплаты штрафа, за три дня до его истечения, учреждение еще раз напоминает нарушителю о необходимости уплатить штраф.

Только в том случае, если человек не старался сотрудничать с учреждением, т. е. не просил его ни отсрочить, ни разделить штраф на части, а также, если предупреждение о передаче денежного штрафа судебному исполнителю не побудило нарушителя заплатить штраф, штраф будет передан присяжному судебному исполнителю для исполнения в принудительном порядке. Таким образом, передача решения присяжному судебному исполнителю — это крайний способ выполнения решения в случае, если человек не хочет заплатить штраф добровольно или избегает его уплаты.

Если административный штраф все же не заплачен, то затраты, связанные с принудительным взысканием денежного штрафа, полностью покрывает сам должник. Затраты на принудительное взыскание установлены правилами Кабинета министров № 451 "Правила о таксах должностного вознаграждения присяжных судебных исполнителей" от 26 июня 2012 года.

Судебные исполнители являются государственными должностными лицами, обязанность которых — добиваться исполнения судебных приговоров в интересах затронутых лиц, государства и общества. Обязанность Латвийского совета присяжных судебных исполнителей — заботиться о профессионализме представителей отрасли и публично представлять их мнение.