Вопрос/ответ: как правильно действовать, если позвонил мошенник

С предложениями мошенников по телефону и интернету столкнулись уже две трети латвийцев. В народе уже даже шутят: "ну, наконец-то и мне позвонили". При этом количество заявлений от пострадавших продолжает расти, а вместе с ним и суммы ущерба. Delfi попросил банки рассказать, как правильно действовать, если позвонил мошенник.

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Стоит ли поднимать трубку, если звонят с неизвестного или иностранного номера?

"Я, например, теперь часто не поднимаю незнакомые номера. Если вы хотите ответить, то перед этим нужно включить в себе внутренний скептический настрой и самому себе сказать, что нельзя выдавать личные данные. И потом тогда уже можно спокойно выслушивать, что говорят на втором конце. Если даже человек отказался разглашать личные данные, но мошенники почувствовали, что еще чуть-чуть и он готов говорить, то они могут названивать потенциальной жертве каждый час, звоня с разных номеров", — говорит руководитель Отдела безопасности ИТ банка Citadele Каспарс Бришка.

"Вряд ли человек не будет брать трубку, если ему звонят. Поэтому важно помнить, что ни один сотрудник банка никогда не будет звонить и просить назвать данные для входа в интернет-банк, Smart ID или номер карты", — указывает руководитель пресс-службы Swedbank Янис Кропс.

Как понять, что вас хотят "развести"?

Если раньше и были параметры, которые должны были натолкнуть на мысль о том, что звонит мошенник (скрытый или иностранный номер, говорят исключительно по-русски, представляясь, не называют фамилию, неожиданно звонит служба безопасности банка и т.д.), то сейчас все это не играет никакой роли — мошенники прекрасно адаптируются и учатся на ошибках.

"Конечно, если звонят с литовского номера и говорят, что звонят из банка SEB, Swedbank или какого-то другого банка, то это должно насторожить. Но по сути, я бы сказал, что на номер обращать внимания вообще не стоит. Потому что сейчас легко создать абсолютно любой номер", — говорит начальник службы безопасности банка SEB Марцис Пелцис.

Самое главное — что от вас хотят. Если просят что-то вводить или перечислять, то тогда уже должны появиться подозрения.

"Если вам кто-то звонит и неважно на каком языке рассказывает о том, что с вашего счета уходят деньги, платежная карта попала в руки мошенников и сейчас, вот прямо сейчас все деньги пропадут, не поддавайтесь эмоциям. Если у банка будут подозрения относительного вашего счета или платежной карты, банк сначала их заблокирует и только потом сообщит об этом клиенту, так как для нас первоочередной задачей является сохранность финансовых средств клиента. Если кто-то просит сначала убедиться в личности клиента, чтобы получить согласие на блокировку, то это мошенничество. Даже, если вы получили звонок от настоящего работника банка, но у вас появились хоть малейшие подозрения и сомнения, прекращайте разговор и сами перезвоните в консультационный центр банка. Лучше лишний раз перезвонить, чем довериться неизвестному человеку и рисковать своими деньгами", — говорит Янис Кропс.

Как вежливо "отшить" мошенника?

Положить трубку.

Что нельзя называть?

Номер карты, CVV код, код доступа к интернет-банку, персональный код или PIN-коды Smart-ID.

Нужно ли блокировать номер, с которого звонил мошенник?

Мнения банковских специалистов расходятся. "Блокировать можно, но много ли это дает? Я скептически настроен", — говорит начальник службы безопасности банка SEB Марцис Пелцис. В свою очередь, руководитель Отдела безопасности ИТ банка Citadele Каспарс Бришка указывает, что определенный смысл в этом все-таки есть. "Бывает, что мошенники повторно используют тот же номер. Блокировать можно, но нужно понять, что они все равно будут продолжать звонить — уже с других номеров", — поясняет он.

Нужно ли записывать номер, с которого мне звонили?

То, что вы передали в банк номер, с которого вам звонили, по идее большой роли не играет — мошенники используют технологии, с помощью которых симулируют номера. У вас на телефоне может высветиться даже настоящий номер банка.

Есть ли смысл держать мошенника на линии и параллельно звонить в банк, чтобы рассказать, что с вами на связи мошенник?

"В принципе нет. Потому что опять же это не местные. Мы очень много работали с полицией, когда преступники говорили, куда отвезти деньги, куда положить и так далее. Но тут же этого нет. Поэтому я бы сказал, что это больше трата времени для самого клиента", — говорит начальник службы безопасности банка SEB Марцис Пелцис.

"Нет, так как номера телефонов, которые у себя на экране видит человек, не совпадают с номерами звонящих", — поясняет руководитель пресс-службы Swedbank Янис Кропс.

Стоит ли "играть" с мошенниками, понимая, что звонят не из банка?

Руководитель Департамента технологий Luminor Илья Советов также столкнулся с попыткой мошенничества, когда женщина звонила с местного номера, представилась сотрудницей департамента по борьбе с мошенничеством банка и интересовалась, не пытался ли он сейчас совершить платеж на 300 евро. По его словам, женщина знала его имя и спрашивала, не потерял ли он свою ID карту или паспорт, какие методы аутентификации он использует, подключаясь к интернет-банку. В свою очередь, когда женщину попросили представиться и назвать имя пользователя в банке, она ответила, что является младшей сотрудницей и такого доступа к данным у нее нет. Когда последовали другие вопросы — в каком банке она работает, кто ее начальство, разговор был прерван.

Мошенники действительно не могут ответить на многие вопросы, однако "играть" и проверять их таким образом — довольно опасно — это хорошие психологи, и кто кого в итоге перехитрит еще очень большой вопрос.

"Как только мошенники поймут, что их план провалился, они сами прервут разговор. Но самое безопасное это не дать им начать играть на эмоциях и первым положить трубку", — рекомендует руководитель пресс-службы Swedbank Янис Кропс.

""Играть" с мошенниками может быть опасно, нужно очень тщательно оценить свою способность, нужно понять, что они очень хорошие психологи и это преступники со всеми вытекающими последствиями. Они могут разговаривать весьма дружелюбно, пытаясь выведать данные, но если поймут, что вы их раскусили, может появиться ненормативная лексика, агрессия и личные угрозы", — указывает руководитель Отдела безопасности ИТ банка Citadele Каспарс Бришка.

Впрочем, бывает и по-другому. "Обращаем внимание на то, что если раньше мошенники чаще всего были нетерпеливыми и даже агрессивно настроенными, то в последнее время они сменили тактику и разговаривают с жертвами вежливо, тем самым стараясь максимально повторить стиль общения банковских работников", — предупреждает старший специалист по устранению мошенничества банка Luminor Анрийс Шмитс.

В народе бытует миф, что, поднимая трубку, нельзя говорить "да" (нужно говорить "алло") — якобы мошенники запишут ваш голос и потом могут использовать против вас. Это правда?

"Это какие-то городские легенды. Это как раньше говорили, что если тебе угрожают у банкомата, нажми пин-код наоборот и пойдет сигнал в полицию", — смеется начальник службы безопасности банка SEB Марцис Пелцис.

Причем тут Latvijas Banka?

Нередко мошенники звонят и представляются сотрудниками Банка Латвии (Latvijas Banka), хотя по сути у жителей Латвии там нет счетов. Для частных лиц Центробанк предлагает следующие услуги: обмен латов на евро, замена испорченных банкнот, денежная экспертиза, покупка коллекционных монет и справка из кредитного регистра.

Вопрос, почему же тогда мошенники звонят якобы от имени Банка Латвии? Неужели они не выяснили, что счетов у жителей Латвии там нет. "Можно четко понять, что мошенники в разговоре используют название Latvijas Banka, чтобы создать большее доверие. Банк Латвии — это центральный банк страны, учреждение с безукоризненной репутацией. И хотя сейчас он проводит контроль за банками, в сознании большей части общества это "главный банк", государственный банк. Таким образом, выдавая себя за представителя Банка Латвии, у жертвы, очевидно, создается впечатление, что звонящий знает о чем говорит, разбирается в ситуации и может помочь", — говорит Кристапс Отерсонс, добавляя, что в день несколько десятков человек звонят в Latvijas Banka, чтобы убедиться, действительно ли им оттуда звонили.

Легенды могут быть разные. Мошенник использует название Центробанка, проводя якобы социологический опрос и интересуясь материальным положением человека; распространяя фейковые новости о том, что известные в обществе люди инвестируют в криптовалюту биткоин и что Банка Латвии поддерживает эти вклады, или же рассказывая о том, что якобы были неверно проведены безналичные расчеты.

"Конечно сотрудники Банка Латвии не звонят жителям с вопросами об их финансовых инструментах и об этом мы довольно обширно информировали общество. И очень правильное действие — в случае сомнений позвонить нам или своему банку", — говорит представитель Центробанка.

Куда нужно звонить — в банк или в полицию — после разговора с мошенником?

После такого разговора стоит позвонить в свой банк. Запоминать номер, с которого звонил мошенник, не имеет смысла — преступники их легко меняют. А вот зафиксировать попытку мошенничества важно — это помогает кредитным учреждениям отслеживать тенденции и понимать масштабы происходящего. Кроме того, банк на всякий случай проверит, действительно ли с вашим счетом все в порядке.

Если вы клюнули на приманку и раскрыли мошеннику коды доступа и прочую личную информацию, с банком нужно связаться обязательно и как можно быстрее. Во-первых, в очень редких случаях, что-то все же удается спасти. Во-вторых, бывает, что на украденные деньги мошенники набирают быстрых кредитов и их можно пытаться остановить хотя бы на этом этапе. "Банк реагирует незамедлительно, так как каждая минута может принести потенциальные потери из-за мошенничества. Поэтому мы всегда напоминаем клиентам, что после такого разговора необходимо сразу информировать банк, в таком случае больше шансов что-то сделать", — говорит старший специалист по устранению мошенничества банка Luminor Анрийс Шмитс.

После звонка в банк потерпевший (то есть действительно лишившийся денег) должен обратиться с заявлением в полицию.