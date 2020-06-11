Читательница: "airBaltic просит за билет из Лондона в Ригу 500 евро"

В редакцию портала DELFI обратилась читательница, которая решила приобрести билет на самолет авиакомпании airBaltic из Лондона в Ригу и была шокирована предложенными ценами. В компании сослались на дату вылета и высокий спрос.

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"Не покупайте билеты на самолеты с airBaltic пока Covid-19 не закончится. Я проживаю в Лондоне и хочу вернуться на родину. Билеты Лондон-Рига продавались с 10 июня, цена была около 400 евро в одну сторону. Потом за два дня до 10 числа было написано, что все самолеты отменены до 15 июня. Я решила купить билет на 16 июня и вчера билеты на 16 июня продавались уже за 500 евро. Бедные люди, кто купил билет за такую сумму. Так и сидишь на чемоданах и ждёшь - будет полёт или нет. Вот опять самолеты отменены до 22 июня", - пишет женщина.

По словам Алисы, сообщение о том, что полет отменен, она на электронную почту не получила. "Я им сама позвонила. Потратила 10 евро, чтобы просидеть на телефонной линии, - рассказывает читательница. - Мне предложили два варианта: возврат денег или подарочную карту. Так как есть знакомый, который ждет деньги с 30 марта, решила взять подарочную карту. Вот только после того, как я выбрала этот вариант, получила email - подарочную карту я получу через три недели! Теперь я не могу забронировать другой билет в течение трех недель! Мало того что airBaltic продают билеты за немыслимые деньги, не зная будет самолет или нет, так ещё и не возвращают деньги сразу!"

В компании airBaltic сообщили, что планируют возобновить полеты из Риги в Лондон, как только это будет возможно. Предприятие уже опубликовало график полетов, чтобы пассажиры могли планировать путешествия. "Одновременно напоминаем, что рейсы могут проходить только в полном соответствии с действующими в странах ограничениями и в случае, если ограничения будут продлены, конкретные полеты могут быть отменены, - отметила руководитель корпоративной коммуникации Air Baltic Corporation Алисе Бриеде.

В случае отмены рейса, мы свяжемся с каждым пострадавшим пассажиром индивидуально, отправив электронное письмо об изменениях рейса. Мы предлагаем либо бесплатно изменить дату вылета, либо получить возврат денег в виде подарочной карты (с дополнительными 20 евро за каждое направление и на каждого пассажира) или банковского перевода. Чтобы это сделать, пассажиру не требуется звонить в компанию. Возврат денег можно оформить на домашней странице airBaltic, в разделе "Моя резервация".

В авиакомпании подчеркивают, что в рамках возможностей увеличили мощности кол-центра и отдела обслуживания клиентов, однако учитывая большой спрос, нужно считаться с тем, что на общение и обработку различных запросов уходит больше времени, чем обычно. А вот подарочную карту обещают прислать раньше заявленного. "Хотя предприятие в своих электронных письмах информирует пассажиров о том, что подарочная карта будет отправлена в течение трех недель, фактически это происходит гораздо быстрее - меньше, чем за сутки", - говорит Алисе Бриеде.

По ее словам, полеты в Лондон airBaltic предлагает начиная с 49 евро. "Учитывая высокий спрос, стоимость билетов на рейсы, вылет которых запланирован в течение ближайших дней и на которые остались последние места, может быть выше", - говорит она.

11 июня на домашней странице авиакомпании указано, что цена билета из Лондона в Ригу на 22 июня составляет 586,99 евро.