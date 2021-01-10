Читательница: "С таким отношением ограничения придется продлевать". На горке в Дзегужкалнсе яблоку негде упасть

"На горке в Дзегужкалнсе народу как на фестивале. Люди толпятся, масок нет ни у кого. Столько машин здесь я еще не видела, припарковаться просто негде", - поделилась читательница, пожелавшая остаться неизвестной.

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"О соблюдении дистанции два метра вообще говорить не приходится. В основном это семьи, дети с бабушками, дедушками. Люди, думайте головой - все критикуют ограничения, но с таким отношением их придется продлевать еще", - написала читательница, отметив, что фотография была сделана в субботу, 9 января, однако, сегодня картина та же.

Судя по постам в социальных сетях, многолюдно в воскресенье не только на горках в Риге.

Как ранее писал Delfi, спрос на горнолыжные трассы сейчас в несколько раз превышает предложение. Ограничения на выезд за границу стимулировали интерес к местным возможностям отдыха. Регистрация на горнолыжные трассы проводится в электронной форме, на сайтах горнолыжных комплексов можно прочитать инструкции о том, как это делается.