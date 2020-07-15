ФОТО: BMW X6 на парковке возле Akropole занял место для инвалидов

Читатель Delfi Репортера в конце прошлой недели запечатлел некорректно припаркованный автомобиль возле торгового центра Akropole в Риге. Водитель BMW X6 занял место для инвалидов, причем поставил авто по диагонали, хотя между этими местами предусмотрено довольно много свободного места между автомобилями.

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На фотографии очевидца не видно, есть ли за лобовым стеклом машины документ из CSDD, позволяющий парковаться на местах для инвалидов, но даже если он присутствует, автомобиль все равно припаркован некорректно — если человек с ограниченными физическими возможностями захотел бы припарковать свой автомобиль справа от этого X6, то ему могло не хватить место, чтобы выйти из своей машины.

Припаркованные по диагонали автомобили возле торговых центров не являются редкостью. Такой метод парковки водители практикуют, чтобы водители припаркованных рядом автомобилей не били их машины своими дверьми.