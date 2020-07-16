ФОТО: Dodge с американским номером JURMALA припарковался прямо у входа в магазин

Читатель Delfi Репортера Карлис в конце рабочего дня 14 июля стал свидетелем необычной картины возле входа в магазин Maxima на ул. Карля Ульманя гатве в Риге. Водитель автомобиля Dodge с американским номером JURMALA припарковал свою машину на пешеходном переходе прямо у входа в магазин.

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Судя по фотографии, номер автомобиля зарегистрирован в американском штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке страны, неподалеку от канадской границы.

Водитель не просто припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе, а сделал это прямо у входа в магазин, преградив дорогу покупателям.

В конце прошлой недели другой читатель Delfi Репортера запечатлел некорректно припаркованный автомобиль возле торгового центра Akropole в Риге. Водитель BMW X6 занял место для инвалидов, причем поставил авто по диагонали.