ФОТО: Грязная машина и одежда. Пыль из Сахары добралась до Риги

"Наверняка многие жители столицы Латвии обратили внимание, что крыши и стёкла их автомобилей почему-то стали грязными. Даже у тех кто 23 февраля сидел дома и никуда не ездил. Не обошла сия печальная участь и автора этих строк", - рассказывает читатель Delfi Андрей.

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"Когда я пришел домой, моя вторая половина подозрительно присмотрелась к моей верхней одежде и произнесла: “Ты что, в куртке потолки красил?”, - указав на мелкие белые точки. И действительно, вся одежда была грязная, словно я целый день работал в ней на стройке. А что касается пыли, то врачи призывают людей страдающих респираторными заболеваниями оставаться дома!" - пишет читатель.

Как уже сообщалось, Латвийский центр среды, геологии и метеорологии предупреждает о том, что в центральной и западной части страны качество воздуха стало еще хуже. Причина загрязнения воздуха — повышенная концентрация частиц PM2,5 и PM10 в воздухе. Начиная с 20 февраля качество воздуха оценивается как плохое, в субботу в Риге и с воскресенья в западной части Латвии — как очень плохое.

"В настоящее время в Латвии неблагоприятные погодные условия для распространения загрязнения воздуха — слабые ветры, а также инверсия в атмосфере — более теплые слои воздуха находятся над более холодными, что означает, что загрязнение заключено как бы под куполом. Кроме того, согласно информации, предоставленной Службой мониторинга атмосферы Коперника, Латвию достигла, хотя и в сравнительно небольшой концентрации, пыль из пустыни Сахары. Кроме того, в понедельник вечером в столицу из Рижского залива пришла масса холодного и влажного воздуха с туманом", — сообщает портал Riga.lv.