ФОТО: Хоккеисты-любители показали властям, какой будет игра на улице во время пандемии
Foto: DELFI Aculiecinieks

В Риге прошел необычный фшешмоб с участием хоккеистов-любителей. Непрофессиональные спортсмены собрались у здания Сейма в Риге, чтобы ответить правительству на постановление, которое предусматривает запрет на коллективные занятия спортом в помещениях до 6 ноября, и продемонстрировать, какой будет игра на улице во время пандемии коронавируса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как известно, принятое на этой неделе постановление правительства предусматривает запрет на групповые спортивные тренировки в помещениях до 6 ноября.

Как ранее заявил Минздрав, распространение Covid-19 связано в том числе с деятельностью спортивных коллективов, поэтому планируется на три недели запретить коллективные занятия спортом в помещениях.

Любительские спортивные мероприятия в дальнейшем можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.

Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, а также на команды высших лиг.

Спортсмены-любители, попавшие под запрет, решили устроить в Риге необычный флешмоб. Небольшая группа любителей хоккея разбилась на две команды и сыграла в любимую игру в самом центре столицы. Таким образом, участники флешмоба хотели показать правительству, что в связи с их запретом хоккей перестанет быть хоккеем и превратиться совсем в другую игру.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Репортер

Sharing Options

10

Source

DELFI Репортер

Tags

Коронавирус Правительство Латвии Занятия спортом Хоккей
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt