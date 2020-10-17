ФОТО: Хоккеисты-любители показали властям, какой будет игра на улице во время пандемии

В Риге прошел необычный фшешмоб с участием хоккеистов-любителей. Непрофессиональные спортсмены собрались у здания Сейма в Риге, чтобы ответить правительству на постановление, которое предусматривает запрет на коллективные занятия спортом в помещениях до 6 ноября, и продемонстрировать, какой будет игра на улице во время пандемии коронавируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как известно, принятое на этой неделе постановление правительства предусматривает запрет на групповые спортивные тренировки в помещениях до 6 ноября.

Как ранее заявил Минздрав, распространение Covid-19 связано в том числе с деятельностью спортивных коллективов, поэтому планируется на три недели запретить коллективные занятия спортом в помещениях.

Любительские спортивные мероприятия в дальнейшем можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.

Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, а также на команды высших лиг.

Спортсмены-любители, попавшие под запрет, решили устроить в Риге необычный флешмоб. Небольшая группа любителей хоккея разбилась на две команды и сыграла в любимую игру в самом центре столицы. Таким образом, участники флешмоба хотели показать правительству, что в связи с их запретом хоккей перестанет быть хоккеем и превратиться совсем в другую игру.