Фото: На Лиепайском шоссе стоит советский автобус в виде пасхального зайца

Предприятие по продаже и аренде строительной техники Trimen Tractors поздравило латвийцев с Пасхой необычным образом — с помощью автобуса советских времен, оформленного в виде пасхального зайца с надписью "Держи свои яйца дома" (Turi savas olas mājās) на боку. Этот автобус стоит возле начала Лиепайского шоссе.

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"Это старый, мудрый пасхальный заяц по имени Анатолий. Годами он прятал в ваших садах и дворах пасхальные яйца, чтобы дети их искали и радовались. Но в этом году Анатолий взял небольшую паузу — и потому, что старые кости болят, и потому, что врачи по всему миру призывают всех оставаться дома, не идти в гости и быть разумными", — пишут авторы идеи.

"У Анатолия нет своего мнения насчет болезней, но он много знает о яйцах, Пасхе и близких людях. Для него важно и то, и другое, и третье. И пока он сам не станет врачом и не будет стопроцентно уверен, что он прав, он ни за что не будет рисковать своими близкими. Поэтому на эту Пасху Анатолий не поедет в гости к маме. Он встретится с ней позже… когда-нибудь летом, когда кончится весь этот сыр-бор… быстренько посмотрит первые 12 хоккейных и 14 футбольных игр, и сразу к маме! Будьте настолько же разумны, как этот старый заяц. Оставайтесь дома со своими пасхальными яйцами и до встречи летом!" — пишут представители компании.