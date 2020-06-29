ФОТО: На пляже Дзинтари - Майори одна раздевалка на всех

"Суббота, полтора часа в пробке на въезд в Юрмалу и вишенка на торт — очередь в 15 человек в раздевалку", - делится своими впечатлениями от выходных Влад.

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"На пляже Дзинтари - Майори одна раздевалка на всех! Слава кустам и другим зелёным насаждениям, теперь ясно для чего их высаживают на пляже", - иронизирует читатель.

По словам других читателей, кабинок нет и на других пляжах. "Нет в Меллужи, в Каугури, в Дубулты. Везде убрали. Бесит", - не сдерживает эмоций Наталья.

"В этом году на пляже в Юрмале меньше кабинок для переодевания, чем обычно, так как большая часть из них находится в ремонте. Постепенно кабинки размещают. Приносим извинения отдыхающим за доставленные неудобства", - сообщила представитель Юрмальской думы Зане Лейте.