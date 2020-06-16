ФОТО: В Торнякалнсе на тротуаре образовалась яма

В Риге появилась новая яма. На перекрестке Виенибас гатве и улицы Торнякална произошел провал асфальта на тротуаре. Впрочем, когда именно произошло ЧП, неясно. По словам очевидцев, яма на этом месте уже была на прошлой неделе.

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🇱🇻 Vakar Vienības gatves un Torņakalna ielas krustojumā #Torņakalns #Rīga #Latvija iebrucis asfalts uz gājēju celiņa.

📸 Līga Briede pic.twitter.com/f5qOkkZPWN — BreakingLV (@breakinglv) June 16, 2020

За последние пару недель это уже не первая яма в Риге. Как сообщалось, 12 июня после полудня был получен вызов на улицу Эбельмуйжас, где в образовавшуюся в асфальте яму провалился автомобиль. Находившиеся в транспортном средстве люди выбрались из него своими силами, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели вытащили авто из ямы. Провал асфальта был, вероятно, вызван поврежденной сточной трубой и сильными ливнями.

Другая автомашина частично провалилась в тот же день в яму в микрорайоне Плескодале.

Похожее происшествие случилось неделей раньше на ул. Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей.