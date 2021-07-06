Грузовик на повороте у ВЭФовского моста задел новые столбики и знак
Foto: Fb.com/gatis.jurgevics

В понедельник, 5 июня на Бривибас гатве, перед ВЭФоским мостом на повороте на улицу Кримулдас грузовику не хватило места для маневра, и он задел дорожный знак и установленные пару недель назад пластмассовые столбики.

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"Скажите, пожалуйста, человек, который проектировал это чудо дорожного строительства, вообще видел и может себе представить размеры транспорта, который должен заезжать на индустриальные территории, где находится множество производств, которые платят налоги, чтобы великие умы из думы могли получать зарплаты? - пишет Гатис. - Что делать предпринимателю, который не может получить или отправить грузы, так как единственный заезд буквально замуровали бесполезными и непрактичными столбиками?"

На фотографии, присланной очевидцем, видно, что на улице Кримулдас, нарушая правила дорожного движения, припарковался внедорожник - ближе пяти метров от перекрестка. Несмотря на это, грузовику на этом повороте все равно необходим довольно большой радиус.

В Департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что для того, чтобы ситуация не повторилась, на указанном месте установят знак "Стоянка запрещена".

Как ранее сообщалось, на новые столбики в Риге жалуются и медики. С тех пор как они появились, медики "скорой" все чаще объезжают поток машин по тротуару. И встать у здания, из которого поступил вызов, все сложнее. Медики указывают, что особенно столбики мешают на улице Бруниниеку.

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер

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Rīgas domes Satiksmes departaments
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