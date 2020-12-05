"Они его избили и прижгли электрошокером". Читательница о том, как муж вступился за доставщика еды

В условиях пандемии коронавируса жители все чаще стали заказывать еду и продукты на дом. Так как места во дворах столько, сколько есть, то не всегда курьеры могут припарковаться по правилам. Муж Светланы решил пойти навстречу курьеру и предложил не глушить машину - он сам выйдет за заказом. В итоге это закончилось полицией, применением спецсредств и штрафом. Причем не для курьера.

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В пятницу вечером Светлана с мужем заказали на дом еду. По телефону мужчина договорился с курьером, что выйдет его встретит, чтобы не пришлось глушить машину и искать место для парковки. Так и сделали. "Муж отдал деньги, забрал еду, зашёл домой, смотрит, а мальчик-курьер никуда не уезжает. Оказалось, что мимо проезжали муниципалы и прицепились к нему за неправильную парковку, - рассказывает Светлана. - Муж как был в шортах и тапочках, вышел из дома, чтобы попытаться чисто по-человечески объяснить ситуацию. На что ему было сказано, что он мешает работе полиции. Потом они стали заламывать ему руки. А у меня муж — дзюдоист в тяжелом весе, то есть он бы легко справился с этими ребятами. Но он не сопротивлялся, только не давал надеть наручники. За что получил побои и удары электрошокером. Его усадили в полицейскую машину, тапки остались валяться на дороге. Я тоже выбежала на улицу. На вопрос, за что вы задержали мужа, последовал ответ: отойдите от машины. Муж кричит: звони в полицию. Звоню, а там мне отвечают, что полиция уже на месте. А потом женский голос на том конце провода добавляет: "Если будете так разговаривать, вас рядом с мужем посадят".

На место событий приехал второй экипаж полиции. По словам Светланы, на улицу выбежала испуганная восьмилетняя дочь: "Она стала просить отпустить ее папу. И когда приехала вторая полицейская машина, мужа отпустили. Никакие протоколы мы не подписывали. То есть его просто избили, унизили и отпустили".

На следующий день мужчина отправился в Рижскую вторую больницу, где были зафиксированы телесные повреждения. В выписке из больницы, которой Светлана поделилась с редакцией, указано, что у пациента имеются повреждения плечевого сустава и множественные ссадины, концентрация алкоголя в выдохе 0,00%.

"Мы пережили такой стресс! Дочь ночью спать не могла, кричала. Мне полицейские уже вторую ночь снятся в кошмарах. А ведь муж просто хотел чисто по-человечески защитить курьера и объяснить ситуацию", - говорит Светлана.

У полиции свой взгляд на случившееся.

"В пятницу, 27 ноября в 19.42 сотрудники Земгальского управления Рижской полиции самоуправления, патрулируя в окрестностях Зиепниеккалнса, заметили микроавтобус с включенными аварийными сигналами, который был припаркован на тротуаре, а также в зоне действия знака "Остановка запрещена". Рядом разговаривали двое мужчин. Только когда полицейские подъехали к микроавтобусу, один их них сел в транспортное средство, а второй - перешел через дорогу и зашел в частный дом, к которому тоже можно было подъехать, - рассказывает представитель РПС Ласма Грейдане.

По ее словам, водителю было разъяснено, что он в конкретном месте парковаться не может. Его попросили показать документы и сразу предупредили - если с документами на машину все будет в порядке, водителю будет сделано предупреждение и сможет ехать.

"Однако во время проверки документов, на место событий вернулся второй мужчина. Он был настроен агрессивно и сразу начал конфликтовать с одним из полицейских. Мужчину многократно просили не кричать, не мешать работе полиции и уходить. Вместо этого он стал еще агрессивнее кричать на сотрудников полиции: "Убирайтесь!", а также своей массой тела двигаться на полицейских. Соответственно было принято решение его задержать, - говорит представитель РПС. - Стоит добавить, что в ситуацию вмешался сам водитель микроавтобуса, он просил агрессивного мужчину успокоиться, поясняя, что у него только проверяют документы. Однако, все эти объяснения были тщетны.

Сразу нужно отметить, что агрессивный мужчина был массивного телосложения и сопротивлялся, поэтому задержать его оказалось непросто. На место приехал еще один полицейский автопатруль. Общими силами мужчину удалось увести в зону действия камеры видеонаблюдения оперативного транспортного средства. Его руки положили на капот.

В тот момент, когда с мужчиной пытались наладить диалог, на месте события появилась некая женщина, которая стала кричать на полицейских. Задержанный, который на тот момент уже немного успокоился, сразу попытался покинуть место происшествия, оттолкнув полицейских. Чтобы с ним совладать, полицейским пришлось применить электрошоковый пистолет. После этого было решено поместить мужчину в оперативный транспорт, чтобы он не попытался еще раз покинуть место событий. Там он продолжил активно сопротивляться, ногами отодвинул двери отделения для задержаний, не давая таким образом их до конца закрыть.

Тем временем жена мужчины зашла домой и вывела оттуда свою несовершеннолетнюю дочь. Девочку специально привели на место событий, где мать заставила ее смотреть на задержание. Сама женщина стала кричать: "Моего мужа пытаются убить", "Суки", "Чтобы вы все сдохли", "Чтобы все ваши семьи сдохли", "Проклинаю вас всех!" (перевод с лат. яз. - прим. ред). Ребенок насильно оказался втянут в конфликт и начал плакать. Женщина стала кричать и бегать вокруг полицейской машины, привлекая внимание окружающих, снимать свою плачущую дочь, дергать полицейских за руки, чтобы они не могли закрыть автомобильное отделение для задержанных. Насколько можно понять из видеозаписей с места событий, она также звонила на общий телефон полиции и операторы на втором конце провода просили ее успокоиться".

По словам Грейдане, как ни пытались полицейские разрешить ситуацию мирным путем, все попытки были тщетны. Водитель микроавтобуса также пытался успокоить семью.

"На месте событий мужчине было разъяснено, что против него начат административный процесс за неподчинение законным требованиям должностных лиц и воспрепятствование их работе, а также сразу применен денежный штраф в размере 250 евро. Согласно нормативным актам, за данное нарушение можно сделать предупреждение или наложить денежный штраф до 700 евро. После того, как штраф был выписан, мужчину отпустили, - говорит представитель РПС. - Одновременно материалы дела о насильственных действиях со стороны женщины в отношении своей дочери направлены на оценку специалистам Отдела профилактики детских правонарушений Рижской полиции самоуправления. Закон О защите детских прав гласит, что за физическое или эмоциональное насилие над ребенком предусмотрено предупреждение или денежный штраф до 700 евро".