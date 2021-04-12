В результате ДТП в Агенскалнсе автомобиль перевернулся на крышу

В понедельник днем на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю произошла серьезная авария, в результате которой легковой автомобиль оказался на крыше. Очевидцы говорят о том, что собирается пробка.

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Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, в 12.01 произошло столкновение троллейбуса пятого маршрута с двумя легковыми автомобилями. Остановлено движение 5, 9, 12 и 25 троллейбусов, а также 4,21, 39, 46 и 56 автобусов.

По предварительной информации, водитель троллейбуса опросил пассажиров, медицинская помощь никому не требуется, пишет LETA.

Как порталу DELFI сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, на месте работали две бригады медиков. С места происшествия в больницу был доставлен один пострадавший, который получил травмы средней тяжести. Остальные от медицинского осмотра и помощи медиков отказались.

Около 13.30 движение было возобновлено.