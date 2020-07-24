ВИДЕО: автобус объехал тесную улицу по траве
Foto: Ekrānuzņēmums

Очевидцы в социальной сети Facebook поделились видео странного происшествия: автобус №3 решил проехать по газону.

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Ситуация произошла недалеко от Рижской средней школы №88.

По словам одной из очевидцев, Карины, на улице Илукстес перекрыли кусок дороги и, возможно, водитель автобуса не понял, как ехать. "Водитель автобуса выезжал от школы, но дорога была перекрыта. На мои глазах водитель машины Аvārijas dienests убирал знак и помогал автобусу выехать в сторону улицы Келдыша", — рассказала она.

По просьбе портала Delfi другая очевидица, Олеся Кузьменко, прислала видео происшествия.

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер
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