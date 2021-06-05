Бобры продолжают обживать Ригу: очевидец прислал Delfi видео, на котором можно наблюдать за тем, как бобер транспортирует ветку по каналу Килевейна гравис в Торнякалнсе.

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Лучше всего рижанам и гостям столицы известна семья бобров, которая живет в канале в центре города. Однако, как заявил ранее телеканалу TV3 смотритель Рижского зоопарка Мартиньш Зилгалвис, подрастающие детеныши со временем отправляются искать себе новый дом. Предполагается, что именно таким образом бобры попали в Торнякалнс.

Животные привыкли к городскому шуму и присутствию людей, так что их можно заметить в том числе и вблизи железнодорожной станции.

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