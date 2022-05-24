Неожиданная встреча в центре Риги произошла у читателя портала Delfi Мариса. Посреди ночи дорогу перебежала куница. "Выглядела смущенной, как будто- хотела что-то просить", - смеется читатель.

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Встреча с лесным зверьком произошла на перекрестке улиц Кр. Барона и Мартас. Потом куница забежала во двор ул. Барона.

По словам представителя Рижского зоопарка Мариса Лиелкалнса, куница вовсе не выглядела смущенной. Скорее - деловитой. Она понимает и знает, что делать. Скорее всего, пока вокруг тихо и темно, она отправилась за пропитанием. "Скорее всего, этот хищник живет где-то поблизости в парке. Недалеко находится Зиедоньдарзс, стадион Сконто, Верманский парк, Экспланада", - говорит эксперт.

Живущие в городе куницы питаются объедками, мелкими грызунами. Также были сообщения, когда куницы погрызли кожаные сидения в машине.

"Животное на видео в хорошей форме. Милое. Однако, нужно помнить, что это хищник. Не нужно протягивать руку и кормить куницу, потому что она может это воспринять как нападение и укусить", - предупреждает эксперт.

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