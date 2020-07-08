В субботу, 4 июля на Островном мосту в сторону центра произошел инцидент — водитель BMW, очевидно, посчитал, что Tesla на третьей полосе ему мешает, поэтому обогнал ее и резко затормозил.
Инцидент был запечатлен на встроенные видеорегистраторы Tesla Model 3, которые фиксируют происходящее со всех сторон, сообщает Delfi Auto. На видео видно, что BMW подъехал к Tesla сзади очень близко, очевидно, призывая "подвинуться". Когда реакции не последовало, водитель BMW обогнал Tesla и резко затормозил перед ней. Чтобы избежать столкновения, водитель электромобиля был вынужден перестроиться на вторую полосу.
Как порталу DELFI рассказал водитель Tesla, он ехал с разрешенной на этой участке со скоростью - 70 км/ч, то есть не "тормозил" движение. Также водитель электромобиля указал, что обратится с записью видеорегистратора в полицию, чтобы наказать водителя BMW за агрессивное вождение.
Известно, что у BMW 316i еще 30 марта закончился техосмотр и нет страховки.