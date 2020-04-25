ВИДЕО. Очевидец: как навещают пациентов больницы им. Страдыня в период пандемии Covid-19

Читатель Delfi прислал видео, из которого понятно, как в условиях чрезвычайной ситуации в связи с пандемией Covid-19 отправляют передачу пациенту, помещенному в Университетскую клиническую больницу им. Паула Страдыня.

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Чтобы ограничить распространение Covid-19 в больницах, в том числе в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня, введены строгие мероприятия по безопасности. В том числе — запрет для родных и близких пациентов на их посещение в больнице. Разрешено лишь передавать небольшие посылки, чье содержание ограничено самым необходимым — очки, медикаменты, вода и т. д. Ведь есть вероятность, что вирус некоторое время может жить на различных поверхностях.

Некоторые пациенты не были согласны с такими условиями. Была информация, что больница получала угрозы со стороны недовольных новым порядком. Свидетельство того, как люди нашли возможность обходить ограничения, — на видео.

С 20 апреля больница Страдыня возобновляет доступность ряда обследований и амбулаторных услуг, отмененных с 23 марта. С направлением от семейного врача или специалиста можно будет записаться в на эхокардиографию, ультрасонографию, рентген, компьютерную томографию, доплерографию, магнитно-резонансную томографию и электрокардиографию. Возобновлены также первичные консультации эндокринологов, кардиологов, ревматологов, пульмонологов, офтальмологов и невропатологов.

При этом больница в приеме плановых больных должна соблюдать меры предосторожности — услуги предоставляются только с 9 до 16 часов, пациентам назначается точное время, а их число ограничено так, чтобы одновременно в помещении не находилось много человек. Больницы должны обеспечить медиков и пациентов индивидуальными средствами защиты, после визита каждого пациента проводить дезинфекцию.