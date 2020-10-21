На прошлой неделе на трассе Рига — Сигулда — Вецлайцене, по направлению от Лигатне в сторону Сигулды, очевидец заметил странно двигавшийся Volkswagen Passat, который ехал медленнее других участников дорожного движения и создавал серьезные помехи.

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Муниципальная полиция Сигудского края незамедлительно отреагировала на полученную от частного лица информацию и, передав ее в Госполицию, предотвратила возникшую на дороге опасность.

Как видно на видео, водитель автомобиля Volkswagen постоянно съезжает со своей полосы, совершает непонятные зигзагообразные маневры и опасно выезжает навстречу другим участникам движения, в том числе фурам.

Благодаря очевидцу, запечатлевшему нарушения на камеру, подозрительного водителя удалось задержать. На одном из участков шоссе нарушителя встретил полицейский экипаж, последовавший за водителем странной "легковушки". В то же время навстречу выехал другой полицейский экипаж. Совместными усилиями полицейским удалось остановить нарушителя.

Водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, но он показал, что водитель был трезв, сообщили в Госполиции. Полиция возбудила три административных дела по факту грубых нарушений правил дорожного движения — за использование водителем телефона во время движения по дороге, за пересечение сплошной полосы на участках, где запрещен обгон, и за необоснованные маневры с выездом на полосу встречного движения, которые создавали опасные ситуации на дороге.