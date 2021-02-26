В редакцию Delfi обратился водитель фуры, который столкнулся с весьма странным поведением на Вентспилсском шоссе — мужчина за рулем микроавтобуса Peugeot не дает себя обогнать.

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Если вбить в поисковике "Google" государственный регистрационный номер микроавтобуса, то выясняется, что это транспортное средство Кандавской краевой думы. "Руководство думы проинформировано об этом случае. С работником была проведена беседа, также он дал пояснения Государственной полиции", - порталу Delfi сообщила специалист по общественным отношениям Кандавской краевой думы Дагния Гудрике.

Учитывая то, что видео в четверг получило широкий резонанс в социальных сетях, информация дошла и до самого водителя микроавтобуса, который в переписке в WhatsApp рассказал, что ехал на этом участке максимально разрешенные 90 км/ч, а водитель фуры "вздумал обрызгать мой только что вымытый микроавтобус на скорости как минимум 100 км/ч".

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер
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