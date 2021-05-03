Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ апрельский список с фото)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Людмила ищет своего отца Кравцова Юрия (1958 г.р.): "Родители развелись, когда мне был годик".

Foto: Фото из личного архива

Foto: Фото из личного архива

Анна Николаевна ищет двоюродного брата Антона Гармаша (1985 г.р.).

Foto: Фото из личного архива

Айнар Николаевич ищет отца, Николая Семенова (1959 г.р.): "Отец ушёл от нас. Очень хочу его найти".

Foto: Фото из личного архива

Виктор Фрицевич Карстен (1966 г.р.) - тебя ищет подруга Алена: "Последняя встреча была в 1991 году".

Foto: Фото из личного архива

Валерий Петрович Митин - тебя ищет сестра Галина.

Foto: Фото из личного архива

Иосиф Иванович Кравченко (1958 г.р.) - тебя ищет дочь Любовь: "Может проживать в Айзкраукле".

Foto: Фото из личного архива

Свою сестру Дану (1971 г.р.), которая проживает в Огре, ищет сестра по отцу Лесиа.

Foto: Фото из личного архива

Свою сестру по отцу Татяну Галоян (1977 г.р.), которая проживает в Риге, ищет сестра Зинаида.

Foto: Фото из личного архива

Шувцан Алексей (1964 г.р.) - тебя ищет дочь Надежда: "Очень хочу найти отца".

Foto: Фото из личного архива

Инесса Эволдовна Грюби - тебя ищет дочь Виктория: "После развода детей забрал отец. Тогда мне было 2,5 годика".

Foto: Фото из личного архива

Василий Захарович Сербул (1953 г.р.) - тебя дочь Наталия: "Последняя встреча с отцом была в 1996 году".

Foto: Фото из личного архива

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.