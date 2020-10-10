Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ октябрьский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Тропса Яниса Петровича (1943 г.р.) и его семью ищет Ольга: "Ищу дедушку по отцовской линии и остальных родственников".

Голованову Дину (1971 г.р.) ищет Валерий: "Вместе ходили в одну группу в детсаде".

Миронюк Оксану (1960 г.р.) ищет Валентина: "Оксана часть детства провела у дедушки в деревне Бондари".

Волкотруба Виталия (1931 г.р.) и его семью ищет Олеся: "Ищу дедушку и остальных родственников".

Маслова Федора (1939 г.р.) ищет Ольга: "Уехал в Латвию в Лиепаю и пропала связь с ним".

Петрову Татьяну Викторовну ищет Ирина: "Хочу найти двоюродную сестру для мамы".

Вовченко Людмилу и Вовченко Петра ищет Анатолий.

Федорова Сергея (1962 г.р.) ищет сослуживец Михаил: "Вместе служили во флоте".

Алешкина Николая (1930 г.р.) ищет Регина: "Дочь ищет для отца родственников".

Янушаускаса Ваславаса (1955 г.р.) ищет сослуживец Владимир: "Совместная служба в Винницкой области".

Гойтот Наталью (1951 г.р.) ищет родственница Галина.

Каткович Татьяну (1976 г.р.) ищет знакомый: "Я служил в Лиепае и дружил с родителями Татьяны. Хотел восстановить дружбу с ее родителями".

Березовского Сергея (1961 г.р.) ищет родственник Александр: "Последний разговор с Сергеем был в 1996 году".

Виталас Вайру (1949 г.р.) ищет друг юности Алексей.

Грантса Иварса ищет друг Сергей.

Волкову Нину (1952 г.р.) ищет Галина: "Ищу крестную мать моих сыновей".

Яценко Андрея ищет Людмила: "В связи со сменой места жительства потерялся адрес".

Ермолаеву Антонину (1958 г.р.) ищет Людмила: "Ищу лучшую подругу. При переезде потеряла адрес".

Зеленова Александра (1944 г.р.) и его семью ищет дочь Марина.

Куциль Ярослава (1953 г.р.) ищет брат Степан: "Связь с братом оборвалась в 1991 году".

Передерия Ольгу (1987 г.р.) ищет подруга Анастасия: "Также весточки от Ольги ждет бабушка".

Козыреву Людмилу (1952 г.р.) ищет сестра по отцу Наталья Степановна: "Хочу восстанавливать связь с сестрой".

Задерчук Василия (1942 г.р.) и его семью ищет брат Иван: "У Василия есть дочь Светлана".

Нагорного Игоря (1932 г.р.) ищет внучка Ивелина.

Савицкую Тамару (1943 г.р.) и ее семью ищет сестра Эмма: "Связь оборвалась в 1990 годах".

Дамберга Андрея (1953 г.р.) ищет Елена.

Янсоне Инету Вилнисовну (1962 г.р.) ищет подруга детства Валентина.

Викторову Татьяну (1937 г.р.) ищет подруга Светлана.

Добашкину Екатерину (1941 г.р.) и ее семью ищет брат Григорий.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.