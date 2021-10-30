Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ октябрьский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Новиков Зигмунд Гендрикович (1954-56 г.р.) тебя ищет двоюродный брат Сергей.

Матвееву Анастасию Анатольевну (1981-82 г.р.) ищет сестра Оксана из России: "Знаю, что она тоже была в детдоме Краславе. Сестренка, отзовись!"

Константинова Леонида Петровича (1959 г.р.), который может проживать в Олайне ищет Ольга.

Тумашевич Валентину Константиновну, которая проживает в Риге ищет дочь Рубинта: "Может быть, у меня есть сестры и братья. Отзовитесь!"

Тамару Кальнову (Мохнюк) 1958 г.р. ищет брат Павел.

Петр Демченко Иванович — тебя ищет родственница Алена: "Ищу своего дядю".

Сослуживца Звирбулиса Эдварда (1970 г.р.) ищет Михаил: "Совместная служба в Германии".

Лаукс Игорь Валерьевич — тебя ищут твои дети Инга, Яна, сын Ричард.

Петрову Галину Ивановну (1963 г.р.) и Петрову Людмилу Ивановну (1968 г.р.) из Даугавпилса ищет двоюродный брат Георгий.

Шапкову (Мельник) Ларису Николаевну (1942 г.р.) и ее семью ищет родственница Алла.

Крылову Зинаиду Петровну (1955 г.р.) ищет подруга и одноклассница Наталья.

Малышеву Юлию Эдуардовну (1974-75 г.р.) ищет племянница Ирина.

Лукин Ингмар Иванович (1970 г.р.) — тебя ищет сводный брат Олег.

Колосовская Виктория Иосифовна (1936-40 г.р.) — тебя ищет сын Александр.

Савка Василий Иванович (1960 г.р.) тебя ищет родной брат Владимир.

Озолс Марис Петерсович (1960 г.р.) — тебя ищет Лариса: "Учились вместе в Рижском электромеханическом техникуме".

Соломатина Оксана Александровна (1975 г.р.) — тебя ищет родственница Нина.

Суслов Владимир (1930 г.р.) — тебя и твою семью ищет родственница Марите.

Двоюродную сестру Осе Индру Юрьевну (1972-73 г.р.) ищет Скайдрите.

Внук Эдгарс ищет своего дедушку Гунара Бауманиса (1939-42 г.р.).

Валерия Грибовского (1952 г.р.) из Юрмалы ищет друг Юрис.

Владимира Артемьева Николаевича (1962 г.р.)ищет родственник Владимир: "Владимир Артемьев раньше проживал в Адажи".

Жучкову Людмилу Григорьевну (1943-47 г.р.) и ее семью ищет родственница Нина.

Оксану Клеветову (1960-62 г.р.) из Айзкраукле ищет тетя Ольга.

Сергей Яфонов (1953 г.р.) и Валерий Игнатьенко (1963 г.р.) — вас ищет Ольга.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.