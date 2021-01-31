Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ январский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Эрика Довженко Кириловича (1965 г.р.) и его семью ищет родственник Алексей: "Эрик проживал в Риге на улице Лачплеша".

Василия Мазура (1943 г.р.) и его семью ищет брат Николай: "Василий проживал на улице Саулцеритес".

Осипенко Ромуальда 1993 г.р., которая проживает в Даугавпилском крае ищет сестра Маргарита.

Анатолий Сагалаев (1960 г.р.) - тебя ищет родственник Дмитрий.

Игорь Орешников (1959 г.р.) - тебя ищет сестра Ирина: "Ищу брата. Последняя встреча была в 1990 году".

Ларису Алексееву (1955 г.р.) ищет Татьяна: "Ищу лучшую подругу".

Валерий Марков (1954 г.р.) - тебя ищет друг Виктор: "Последнее письмо было в 1977 году".

Наталию Ланцетову (1959 г.р.), которая проживает в Юрмале ищет подруга Светлана.

Вера Колосова (1951-52 г.р.) из Екабпилса - тебя ищет двоюродная сестра Валентина.

Подругу Елену Ховрину (1965 г.р.) ищет Ирина.

Присяжный Петр (1947 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственник Петр.

Валентину Дряпову (1972 г.р.) из Лиепаи ищет двоюродный брат Руслан.

Людмила Суворова - тебя ищет сестра Галина: "Связь пропала в 1980 году".

Владимир Шевелев (1950 г.р.) - тебя ищет сестра Наталья: "Ищу брата, которого никогда не видела".

Екатерину Евдокимову (1989 г.р.) из Риги ищет сводная сестра по отцу Наталья.

Своего биологического отца Айгара Фридланда (1966 г.р.) ищет сын Валерий: "Ищу отца и остальных родственников".

Лилия Петрова (1960 г.р.) - тебя ищет двоюродный брат Виктор: "Последняя встреча была в 1977 году".

Эрик Штраус - тебя ищет родственник Гарий.

Инна Гелде (1961 г.р.) - тебя ищет родственница Скайдра.

Александр Баринькин (1950 г.р.) - тебя ищет Сергей: "Уехал в Ригу и пропал".

Валдис Шенбергс (1942-43 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственник Евгений: "Валдис проживал в Вентспилсе".

Александра Паламарчук (1990 г.р.) - тебя ищет сводная сестра Кристина.

Мария Брацкая (1938 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Татьяна: "Мария может проживать в Резекне".

Ирину Галустян (1969 г.р.), которая проживает на улице Маскавас, ищет сестра Ира.

Леонид Форманицкий (1967 г.р.) из Огрского края - тебя ищет друг Арнис.

Валентину Горлач (1949 г.р.) и ее семью и Анну Колиниченко (1939 г.р.) и ее семью ищет друг семьи Василий.

Алексея Ивченко (1980 г.р.) из Даугавпилса ищет родственница Людмила.

Александра Смирнова (1993 г.р.) из Даугавпилса ищет брат Олег.

Вера Медвецкая (1955 г.р.) - тебя ищет родственница Вера.

Чеслава Жалейко (1940 г.р.) и его семью ищет родственник Владимир.

Оксана Фрице (1965 г.р.) - тебя ищет брат Тахир: "Ищу сестру, которую не видел никогда".

Олег Гайдамак (1959 г.р.) и Анжела Гайдамак оба из Огре - вас ищет Юлиан: "Ищу отца и тетю".

Владимир (Михайлов) Жвирблис (1958 г.р.) из Тукумса - вас ищет дочь Валерия.

Петра Чеканышкина (1951 г.р.) - вас ищет Татьяна: "Последняя встреча была в 1987 году".

Наталью Наумову (1966 г.р.) из Даугавпилса ищет сестра Елена.

Александр ищет Путриню Татьяну Николаевну (1962 г.р.).

Марину Цветкову из Бауски ищет Валентина.

Олега Ширяева (1960-61 г.р.) из Даугавпилса ищет брат Игорь.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.