Битва за регионы. Что нужно знать про выборы в самоуправления

В субботу, 5 июня, граждане Латвии будут избирать депутатов самоуправлений. Эти выборы считаются праймериз парламентских, которые назначены на октябрь 2022 года: политические партии узнают о том, какой поддержкой на местах они пользуются.

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Нынешние муниципальные выборы нетипичны по ряду причин. Во-первых, количество самоуправлений в стране по итогам Админстративно-территориальной реформы сократилось со 119 до 42. Во-вторых, вместе со всеми не голосует столица — выборы в Рижскую думу прошли досрочно в августе прошлого года. Не голосуют также Резекненский и Вараклянский края, в которых выборы перенесены на 11 сентября. В-третьих, эти выборы проходят в условиях COVID-19, когда доверие к правительству достигло рекордно низкой отметки.

Самоуправлений стало на две трети меньше

Эти выборы — первые после вступления в силу Административно-территориальной реформы. Новое административно-территориальное деление сократило количество самоуправлений почти втрое — со 119 до 42. В стране осталось семь крупных городов (прежде было девять) — Рига, Юрмала, Елгава, Лиепая, Вентспилс, Даугавпилс и Резекне. Статуса республиканского города по итогам реформы лишились Екабпилс и Валмиера, ставшие городами всего лишь административного значения — центрами Екабпилсского и Валмиерского краев. Вместо 110 прежних краев осталось 35 краев.

Число депутатов дум самоуправлений в целом сократится после выборов почти вдвое. Это предполагает более жесткую конкуренцию на выборах, как между списками, так и внутри каждого списка между кандидатами в депутаты. Там, где прежде от партии N избирались, например, шесть депутатов в три краевых думы, теперь есть шансы получить мандат думы, объединившей все три края, только у трех кандидатов.

Объединение краев в более крупные самоуправления проходило долго и крайне болезненно: не всегда прежние маленькие самоуправления хотели объединяться друг с другом по той формуле, которую предлагало ответственное за реформу Министерство по делам самоуправлений и регионального развития. К разрешению особо спорных случаев приходилось подключаться даже Конституционному суду.

Всего Конституционный суд возбудил 19 дел о соответствии Сатверсме объединения самоуправлений: Гаркалне протестовало против вхождения в Ропажский край, Бабите не желало объединяться с Марупе, Икшкиле не стремилось стать частью Огрского края, и так далее.

Но самой "горящей точкой" на карте страны страны оказалось небольшое местечко Варакляны, на которое претендовали и Резекненский край (Латгале), и Мадонский край (Видземе). Сейм принял решение присоединить Варакляны к Резекненскому краю (Латгале), а за неделю до выборов Конституционный суд объявил, что это не соответствует Сатверсме. За пять дней до выборов Сейм вопреки прогнозам не подчинился Конституционному суду, и оставил Варакляны в Латгалии. Итог: Вараклянский край сохраняет свой особый статус. И в Вараклянском, и в Резекненском краях выборы перенесены на 11 сентября этого года, в Мадонском крае — пройдут вовремя.

Но пока все новые укрупненные края существуют лишь на бумаге. Только после выборов новоизбранные краевые думы возьмутся за реальное объединение функций, что скажется на жизни уже абсолютно всех простых жителей новых самоуправлений.

Какими будут размеры пособий на территории объединенного самоуправления, если в мелких краях, вошедших в его состав, размеры этих пособий разнились? Бедных дотянут до богатых или же будет усредненное пособие? Где будут находиться муниципальные центры приема жителей? Доктораты? Как будет организовано транспортное сообщение между поселками внутри края? Будут ли применяться скидки по уплате налога на недвижимость? Если число детей сокращается и нужно объединять школы, то в каком из краев будет находиться объединенная школа? Как туда будут добираться дети?

Именно такие практические, бытовые, локальные вопросы волнуют жителей небольших поселков, и это традиционно отличает выборы в самоуправления от политизированных парламентских. Но результаты муниципальных выборов всегда оказывают влияние на подготовку уже к парламентским выборам. Партии получают представление о том, какой реальной поддержкой они пользуются на местах, на кого из локальных политиков — как сопартийцев, так и представителей региональных партий — следует делать ставку.

Кто возьмет власть в городах?

Поскольку выборы в Рижскую думу прошли досрочно в прошлом году, итоги выборов в остальные самоуправления не дадут в этот раз полную картину политических настроений в стране. В 2020 году в столице к власти, отправив в оппозицию "Согласие" и "Честь служить Риге", пришли правительственные партии, получившие суммарно абсолютное большинство голосов на выборах. К 2021 году доверие к правительству достигло исторического минимума, и для коалиционных партий выборы в самоуправления могут быть уже не столь успешными как год назад в столице. Сейчас в ряде городов у власти — политические силы, находящиеся в Сейме в оппозиции (Союз "зеленых" и крестьян, "Согласие"), а также большой вес имеют региональные партии.

Одна из главных интриг — сумеет ли многолетний мэр Вентспилса Айвар Лембергс, осужденный на пять лет тюрьмы, вновь получить мандат доверия горожан? Законодательство не запрещает Лембергсу участвовать в выборах, и он возглавляет список региональной партии "Латвии и Вентспилсу" в качестве кандидата в мэры. В течение многих лет, начиная с 90-х годов, Лембергс получал на выборах поддержку абсолютного большинства горожан. В 2017 года за список "Латвии и Вентспилсу" проголосовали более 64% вентспилчан. Закончится ли в Вентспилсе "эпоха Лембергса" или же город проголосует за мэра, даже если он находится за решеткой?

C 2001 года и по сегодняшний день председатель Елгавской городской думы — представитель Союза "зеленых" и крестьян Андрис Равиньш. Но если в прежние годы, СЗК был в правительстве, то теперь — в оппозиции в парламенте.

С 2009 года Резекне возглавляет представитель "Согласия" Александр Барташевич. В этот раз он идет на четвертый срок. В Даугавпилсе номер один в списке "Согласия" — Андрей Элксниньш, который в городском самоуправлении нынешнего созыва успел и избраться мэром, и потерять эту должность. После потери власти в столице в столице, для "Согласия" сохранение позиций в Латгалии — и в Резекне, и в Даугавпилсе — вопрос будущего партии.

В Юрмальской думе нынешнего созыва у власти коалиция оппозиционных в Сейме Союза "зеленых" и крестьян (мэр — Гатис Трукснис) и "Согласия" (вице-мэр — Никита Никифоров).

В Лиепайской думе в состав правящей коалиции сейчас входят не представленное в Сейме Латвийское объединение регионов мэра Яниса Вилнитиса и региональная Лиепайская партия бывшего мэа Улдиса Сескса.

Таким образом одна из главных интриг выборов в городах — какими будут результаты выборов для правительственных партий? Сумеют ли они они сменить прежнее руководство самоуправлений, войти в составы правящих коалиций краевых и городских дум, придется ли им создавать союзы с региональными политическими силами и даже с оппозицией? Удастся ли государственной центральной власти подчинить себе регионы?

Точка отсчета перед выборами в Сейм

Предполагалось, что итоги выборов в самоуправления окажут влияние и на назревшие перестановки в Кабинете министров. Однако вопреки призыву премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") отложить вопрос о замене министров до 7 июня, рокировки в правительстве были официально объявлены еще до выборов. Оперативно были произведены в Сейме и голосования по утверждения в должностях новых министров. Таким образом политические партии, входящие в правительство, застраховали себя от возможного влияния итогов выборов на позиции в Кабинете министров.

Но обратный отсчет кампании в 14-й Сейм выборы в самоуправления начнут неизбежно. Результаты муниципальных выборов — всегда обширная социология о настроениях в обществе, которая будет браться за основу при создании политических альянсов, определения целевых аудиторий, формирования списков кандидатов в депутаты Сейма и выработки пиар-стратегий.

Избирательные участки закроются 5 июня, в 20.00. Сразу начнется подсчет голосов. Уже к утру субботы, 6 июня, новая региональная политическая карта Латвии будет почти готова.