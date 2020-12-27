Что теперь? Как хозяин рижского бара Beerfox Майкл Пердью вернулся из "ссылки" через Эстонию и снова попал

В конце 2019 года портал Delfi рассказал о мытарствах хозяина пивного бара и магазина гражданина США Майкла Пердью, которому по формальной причине миграционные службы Латвии не продлили вид на жительство. Пришлось покинуть страну, оставив на произвол судьбы бизнес и любимую девушку. "Ненавижу латвийскую бюрократию!" — написал Майкл в своем посте на Facebook. После трех месяцев "ссылки" в элитарных пивоварнях Великобритании Пердью удалось вернуться в Ригу, получив вид на жительство в Эстонии. Но на этом трудности не закончились. Майкл рассказал порталу Delfi, как теперь складывается его жизнь.

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Потомственный фермер из Айовы решился в 50 лет радикально изменить жизнь, но не подозревал, что все будет радикальным настолько.

В Латвию Майкл Пердью попал в 2008 году — погнавшись за встреченной в Грузии любовью. Открыл в Риге на улице Стабу магазин и бар Beer fox по продаже крафтового пива, вложив в дело оставшиеся от продажи коров 35 тысяч евро. По его подсчетам бизнес давал рабочие места и приносил не меньше 50 тысяч евро налогов в бюджет Латвии, но законы поменялись и оказалось, что Майкл больше не имеет права жить и работать в стране. В октябре 2019 года Майкл покинул Латвию.

Чтобы океан не разделял его с любимой девушкой, Майкл выбрал для "ссылки" Великобританию. И тут же подал документы для получения временного вида на жительство в… Эстонии — через своих эстонских бизнес-партнеров по пивному бизнесу. Время ожидания Майкл даром не терял — обосновался в курортном городе Бакстон, где на три месяца погрузился в мир создания элитных сортов пива Buxton Brewery. "В общем, нашел изюминку даже в "ссылке", — грустно усмехается Майкл.

Мог ли Майкл подумать, что возвращение в Латвию — не последнее испытание, которое уготовила судьба. Наступил 2020 год. Сначала бизнесмену пришлось долго и за большие деньги восстанавливать аннулированный номер латвийского налогоплательщика, без которого он не мог вернуться к торговле пивом. За это время сроки годности некоторых напитков подошел к концу — это принесло огромные убытки. Снова открыть бар Майклу удалось в марте за три дня до локдауна. И тут же пришлось закрыть.

"Думали, что коронавирус, который доминировал в нашей жизни, это самая большая проблема… — вспоминает Майкл. — Но тут во второй моей компании начались гораздо большие испытания (юридические), чем мы когда-либо могли себе представить. Снова деньги и много бюрократических процедур. Нам удалось снова встать на ноги в ноябре, как раз, когда настало время для нового локдауна".

Сейчас Майкл сам торгует своим пивом из магазина и надеется, что новые ограничения не убьют его бизнес окончательно. "Магазин Beerfox не пустует. По счастью, наши клиенты — действительно "мирового класса" — непредубежденные и способные оценить наш незатейливый подход к бизнесу в духе американского Среднего Запада, которому мы никогда не изменим. Каждый день преподносит нам новые вызовы, но страсть к поискам и представлению лучших сортов пива, которые заслуживают наши клиенты, оправдывает все наши усилия".

Майкл предложил несколько сортов пива, которые, по его мнению, могут украсить праздничные новогодние столы самых разных стилей.

Amager (Дания) Double Black Mash Imperial Stout признано лучшим пивом Дании 2020 года. Ультра-темное пиво к десерту и сигарам.

Boon (Бельгия) Black Label Oude Geuze. Пиво-апертив к основному блюду из белого мяса или овощному рагу.

Jester King (Техас, США) Das Wunderkind Saison. Пиво к основному блюду — затейливой курочке, ветчине, свежим фермерским продуктам.

А вот эти сорта — для похода в лес, ночи у камина или в сауне: английское Thornbridge Jaipur IPA, датское Flying Couch 8 Ft или Amager Barren Fields of F*&ks Italian Pils. Bunch IPA, бельгийское Orval, эстонское Anderson/Beerfox Daft Punkin Stout или Pohjala Must Kuld Porter, швейцарское BFM La Salamandre.

В мирное время Майкл Пердью готов общаться с посетителями часами — рассказывать о своей жизни в Грузии, попытках преуспеть в сельском хозяйстве Таджикистана, американском Среднем Западе, погоде, природе и, конечно, о пиве. Коронавирусное время к длинным беседам не располагает, но американец уверен, что все впереди.