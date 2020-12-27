Что теперь? Как хозяин рижского бара Beerfox Майкл Пердью вернулся из "ссылки" через Эстонию и снова попал

В конце 2019 года портал Delfi рассказал о мытарствах хозяина пивного бара и магазина гражданина США Майкла Пердью, которому по формальной причине миграционные службы Латвии не продлили вид на жительство. Пришлось покинуть страну, оставив на произвол судьбы бизнес и любимую девушку. "Ненавижу латвийскую бюрократию!" — написал Майкл в своем посте на Facebook. После трех месяцев "ссылки" в элитарных пивоварнях Великобритании Пердью удалось вернуться в Ригу, получив вид на жительство в Эстонии. Но на этом трудности не закончились. Майкл рассказал порталу Delfi, как теперь складывается его жизнь.
- Потомственный фермер из Айовы решился в 50 лет радикально изменить жизнь, но не подозревал, что все будет радикальным настолько.
В Латвию Майкл Пердью попал в 2008 году — погнавшись за встреченной в Грузии любовью. Открыл в Риге на улице Стабу магазин и бар Beer fox по продаже крафтового пива, вложив в дело оставшиеся от продажи коров 35 тысяч евро. По его подсчетам бизнес давал рабочие места и приносил не меньше 50 тысяч евро налогов в бюджет Латвии, но законы поменялись и оказалось, что Майкл больше не имеет права жить и работать в стране. В октябре 2019 года Майкл покинул Латвию.
Чтобы океан не разделял его с любимой девушкой, Майкл выбрал для "ссылки" Великобританию. И тут же подал документы для получения временного вида на жительство в… Эстонии — через своих эстонских бизнес-партнеров по пивному бизнесу. Время ожидания Майкл даром не терял — обосновался в курортном городе Бакстон, где на три месяца погрузился в мир создания элитных сортов пива Buxton Brewery. "В общем, нашел изюминку даже в "ссылке", — грустно усмехается Майкл.
Мог ли Майкл подумать, что возвращение в Латвию — не последнее испытание, которое уготовила судьба. Наступил 2020 год. Сначала бизнесмену пришлось долго и за большие деньги восстанавливать аннулированный номер латвийского налогоплательщика, без которого он не мог вернуться к торговле пивом. За это время сроки годности некоторых напитков подошел к концу — это принесло огромные убытки. Снова открыть бар Майклу удалось в марте за три дня до локдауна. И тут же пришлось закрыть.
"Думали, что коронавирус, который доминировал в нашей жизни, это самая большая проблема… — вспоминает Майкл. — Но тут во второй моей компании начались гораздо большие испытания (юридические), чем мы когда-либо могли себе представить. Снова деньги и много бюрократических процедур. Нам удалось снова встать на ноги в ноябре, как раз, когда настало время для нового локдауна".
Сейчас Майкл сам торгует своим пивом из магазина и надеется, что новые ограничения не убьют его бизнес окончательно. "Магазин Beerfox не пустует. По счастью, наши клиенты — действительно "мирового класса" — непредубежденные и способные оценить наш незатейливый подход к бизнесу в духе американского Среднего Запада, которому мы никогда не изменим. Каждый день преподносит нам новые вызовы, но страсть к поискам и представлению лучших сортов пива, которые заслуживают наши клиенты, оправдывает все наши усилия".
Майкл предложил несколько сортов пива, которые, по его мнению, могут украсить праздничные новогодние столы самых разных стилей.
- Amager (Дания) Double Black Mash Imperial Stout признано лучшим пивом Дании 2020 года. Ультра-темное пиво к десерту и сигарам.
- Boon (Бельгия) Black Label Oude Geuze. Пиво-апертив к основному блюду из белого мяса или овощному рагу.
- Jester King (Техас, США) Das Wunderkind Saison. Пиво к основному блюду — затейливой курочке, ветчине, свежим фермерским продуктам.
А вот эти сорта — для похода в лес, ночи у камина или в сауне: английское Thornbridge Jaipur IPA, датское Flying Couch 8 Ft или Amager Barren Fields of F*&ks Italian Pils. Bunch IPA, бельгийское Orval, эстонское Anderson/Beerfox Daft Punkin Stout или Pohjala Must Kuld Porter, швейцарское BFM La Salamandre.
В мирное время Майкл Пердью готов общаться с посетителями часами — рассказывать о своей жизни в Грузии, попытках преуспеть в сельском хозяйстве Таджикистана, американском Среднем Западе, погоде, природе и, конечно, о пиве. Коронавирусное время к длинным беседам не располагает, но американец уверен, что все впереди.